6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Поединок прошел на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 1:1. Общий счет по итогам двух встреч – 6:5 в пользу парижан.

Особенно эмоционально на вылет мюнхенской команды отреагировал английский нападающий Гарри Кейн.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 55 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Нападающего считают одним из главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года, однако без победы в Лиге чемпионов побороться за трофей будет гораздо сложнее.

ФОТО. «Золотой мяч» отменяется? Кейн не сдержал эмоций после вылета из ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

