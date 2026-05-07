ПСЖ в седьмой раз сыграет в финале еврокубков
Вспомним, как завершились для парижан предыдущие 6 решающих поединков
Французский ПСЖ в седьмой раз в своей истории сыграет в финале еврокубков (не считая Кубок Интертото).
В шести предыдущих решающих поединках парижане трижды побеждали и трижды потерпели поражение.
ПСЖ выиграл финал Кубка обладателей кубков 1996 года (против Рапида), Лиги чемпионов 2025 года (против Интера) и Суперкубка УЕФА 2025 года (против Тоттенхэм Хотспур).
Два из трех поражений парижан в финалах европейских турниров были зафиксированы в 1997 году (от Ювентуса в Суперкубке УЕФА и Барселоны в Кубке обладателей кубков), еще одно – в 2020 году (от Баварии в Лиге чемпионов).
Седьмым соперником ПСЖ в решающих матчах евротурниров станет лондонский Арсенал в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.
ПСЖ в финалах европейских турниров (без учета Кубка Интертото)
- 1995/96: Кубок обладателей кубков, ПСЖ – Рапид – 1:0
- 1996/97: Суперкубок УЕФА, Ювентус – ПСЖ – 3:1–6:1
- 1996/97: Кубок обладателей кубков, Барселона – ПСЖ – 1:0
- 2019/20: Лига чемпионов, Бавария – ПСЖ – 1:0
- 2024/25: Лига чемпионов, ПСЖ – Интер – 5:0
- 2025/26: Суперкубок УЕФА, ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур – 2:2 (4:3 – по пенальти)
- 2025/26: Лига чемпионов, ПСЖ – Арсенал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
