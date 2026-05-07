ПСЖ в седьмой раз сыграет в финале еврокубков

Французский ПСЖ в седьмой раз в своей истории сыграет в финале еврокубков (не считая Кубок Интертото).

В шести предыдущих решающих поединках парижане трижды побеждали и трижды потерпели поражение.

ПСЖ выиграл финал Кубка обладателей кубков 1996 года (против Рапида), Лиги чемпионов 2025 года (против Интера) и Суперкубка УЕФА 2025 года (против Тоттенхэм Хотспур).

Два из трех поражений парижан в финалах европейских турниров были зафиксированы в 1997 году (от Ювентуса в Суперкубке УЕФА и Барселоны в Кубке обладателей кубков), еще одно – в 2020 году (от Баварии в Лиге чемпионов).

Седьмым соперником ПСЖ в решающих матчах евротурниров станет лондонский Арсенал в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

ПСЖ в финалах европейских турниров (без учета Кубка Интертото)