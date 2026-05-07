  ПСЖ в седьмой раз сыграет в финале еврокубков
07 мая 2026, 00:22 | Обновлено 07 мая 2026, 00:54
Вспомним, как завершились для парижан предыдущие 6 решающих поединков

Французский ПСЖ в седьмой раз в своей истории сыграет в финале еврокубков (не считая Кубок Интертото).

В шести предыдущих решающих поединках парижане трижды побеждали и трижды потерпели поражение.

ПСЖ выиграл финал Кубка обладателей кубков 1996 года (против Рапида), Лиги чемпионов 2025 года (против Интера) и Суперкубка УЕФА 2025 года (против Тоттенхэм Хотспур).

Два из трех поражений парижан в финалах европейских турниров были зафиксированы в 1997 году (от Ювентуса в Суперкубке УЕФА и Барселоны в Кубке обладателей кубков), еще одно – в 2020 году (от Баварии в Лиге чемпионов).

Седьмым соперником ПСЖ в решающих матчах евротурниров станет лондонский Арсенал в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

ПСЖ в финалах европейских турниров (без учета Кубка Интертото)

  • 1995/96: Кубок обладателей кубков, ПСЖ – Рапид – 1:0
  • 1996/97: Суперкубок УЕФА, Ювентус – ПСЖ – 3:1–6:1
  • 1996/97: Кубок обладателей кубков, Барселона – ПСЖ – 1:0
  • 2019/20: Лига чемпионов, Бавария – ПСЖ – 1:0
  • 2024/25: Лига чемпионов, ПСЖ – Интер – 5:0
  • 2025/26: Суперкубок УЕФА, ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур – 2:2 (4:3 – по пенальти)
  • 2025/26: Лига чемпионов, ПСЖ – Арсенал
Сергей Турчак
Оцените материал
