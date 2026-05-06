Игорь КРАСНОПИР: «Я уверен в его мастерстве»

06 мая 2026, 23:45 | Обновлено 06 мая 2026, 23:48
Нападающий «Полесья» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

Нападающий житомирского «Полесья» Игорь Краснопир прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (1:0) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Наверное, игра не за три очка, а за шесть очков или как... как футболисты это воспринимали?

– На самом деле это обычная игра, такая же, как и все предыдущие в чемпионате. Но мы понимали значение на этом этапе, в конце чемпионата, этих последних матчей и их влияние на турнирную таблицу. Поэтому настраивались, разговаривали с ребятами, что нужно в первую очередь быть командой на футбольном поле. Рады, что удалось одержать сегодня победу в такой непростой игре.

Но первый тайм был... мне показалось, почти идеальным со стороны «Полесья». Команда не выпускала соперника от его ворот. Вопрос такой: что нужно, чтобы при том количестве моментов, которое вы создаете, реализация все-таки была лучше?

– Работать над этим. Это в первую очередь, чтобы реализация была лучше, мы будем работать и совершенствоваться на тренировках. Это для того, чтобы потом в играх было как можно качественнее. Но понимаем, что это футбол и бывают разные моменты. Считаю, что такое случается, но самое главное, что этот гол, который мы забили в первом тайме, он помог нам принести победу.

И твой ассист. Расскажи, собственно: ты сразу увидел, что Брагару там?

– Да, разворачивался на пол-оборота, я периферическим зрением видел, что Макс там один, и просто перевел мяч.

Ты был уверен, что он туда попадет? По технике хорошо.

– Я уверен в его мастерстве, поэтому да.

Тот момент со штангой – я уже видела гол в воротах.

– Я тоже. Там вратарь немного спас, задел этот мяч и не дал ему попасть в сетку. Возможно, кто-то скажет, что можно было сыграть лучше, но уже как есть. Не верну, но обидно, честно.

Атмосфера была просто сумасшедшая в сегодняшнем матче. Как вы ее видели?

– Прекрасная погода, атмосфера, поддержка – нечего добавить. Только поблагодарить и попросить, чтобы в дальнейшем такого было как можно больше в течение сезона.

Но впереди не менее сложные матчи?

Не менее, 100%. И каждый этот матч... если мы будем выходить на следующие матчи чуть менее сфокусированными или где-то не настроенными, то эта игра, этот результат – он будет напрасным. Поэтому мы понимаем значение теперь каждой следующей игры и будем стараться выходить и показывать нашу лучшую игру.

Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
