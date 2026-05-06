  4. Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд
06 мая 2026, 17:15 | Обновлено 06 мая 2026, 17:50
Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд

Вячеслав первым сыграл 100 матчей в юношеском чемпионате

Недавний матч против Шахтера в рамках чемпионата Украины U-19 стал юбилейным для вратаря Динамо Вячеслава Суркиса.

Команда выиграла 4:1, а Суркис провел сотый матч на уровне юношеского чемпионата Украины. Вячеслав стал первым игроком, кому удалось этого достичь.

Игрок на юношеском уровне выступал за Зарю и Динамо.

В нынешнем сезоне Суркис дебютировал за первую команду Динамо в УПЛ.

Ну великое, не великое...Пусть ржавый мегаигрок Цуканов достигнет тоже цифры 100, пока он отстает на 12 игр. А ему за 88 игр ахметка может вручить сертификат, позволяющий при попадании в дупу...тьфу...в сложную ситуацию... прокричать "ЗВОНИТЕ РЕНАТУ!!!".
Це велике досягнення.
пропоную перед наступним домашнім матчем
нагородити вячеслава суркіса відзнакою почесного президента уфа григорія суркіса та президента динамо ігоря суркіса.
