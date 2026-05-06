Украина. Премьер лига06 мая 2026, 17:15 | Обновлено 06 мая 2026, 17:50
Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд
Вячеслав первым сыграл 100 матчей в юношеском чемпионате
Недавний матч против Шахтера в рамках чемпионата Украины U-19 стал юбилейным для вратаря Динамо Вячеслава Суркиса.
Команда выиграла 4:1, а Суркис провел сотый матч на уровне юношеского чемпионата Украины. Вячеслав стал первым игроком, кому удалось этого достичь.
Игрок на юношеском уровне выступал за Зарю и Динамо.
В нынешнем сезоне Суркис дебютировал за первую команду Динамо в УПЛ.
пропоную перед наступним домашнім матчем
нагородити вячеслава суркіса відзнакою почесного президента уфа григорія суркіса та президента динамо ігоря суркіса.