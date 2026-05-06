Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд

Недавний матч против Шахтера в рамках чемпионата Украины U-19 стал юбилейным для вратаря Динамо Вячеслава Суркиса.

Команда выиграла 4:1, а Суркис провел сотый матч на уровне юношеского чемпионата Украины. Вячеслав стал первым игроком, кому удалось этого достичь.

Игрок на юношеском уровне выступал за Зарю и Динамо.

В нынешнем сезоне Суркис дебютировал за первую команду Динамо в УПЛ.