Лига чемпионов
06 мая 2026, 02:22 |
Деклан РАЙС: «В раздевалке царит хаос»

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал победу над «Атлетико»

Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (1:0, 2:1 по сумме двух матчей) в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов:

«В раздевалке царит хаос. Не думаю, что можно недооценивать то, чего мы достигли в этом турнире до этого момента. Думаю, у нас есть полное право отпраздновать этот момент. Это самый престижный турнир в клубном футболе. Мы просто пытаемся насладиться этим моментом.

Мы знали, что поставлено на карту, выходя на игру. Если ты не можешь настроиться на это, то ты не можешь настроиться ни на один футбольный матч. Когда мы повели 1:0, я знал, что мы выиграем. Я чувствовал, что происходит что-то особенное.

Мы всегда знали, на что способен Майлз Льюис-Скелли. Я помню, как в прошлом году он сыграл так много матчей. В прошлом году, когда он в возрасте 18 лет вышел на поле против «Реала» на «Бернабеу», я подумал: «Вау, какой игрок». Тренер был строг с ним за кулисами. Он не поднимал головы и очень много работал. Он приходит раньше, ходит в тренажерный зал и упорно трудится. То, что его бросили в огонь и он показал такую игру, для меня не является неожиданностью.

То, откуда этот клуб прошел за последние несколько лет – это то, что трогает тебя как игрока. Тренер взял все под полный контроль. Мы продолжали строить – мы продолжали подталкивать друг друга. Этот турнир и Премьер-лига. Мы шли на полной скорости. Мы оказались в хорошей позиции, когда осталось меньше месяца. Воскресенье теперь будет очень важным. Мы как бы снова перешли рубеж. Мы прошли этап, когда не играли в полную силу. Мы были немного небрежны в игре, но снова нашли новый стиль игры. Когда в футболе есть уверенность, это все. Я знаю, что все сосредоточены.

Воскресный матч против «Вест Хэма»? Без «Вест Хэма» меня бы не было. Они дали мне шанс, когда «Челси» этого не сделал. Неприятно видеть, в каком положении они сейчас находятся. Таков уж футбол, и в воскресенье я должен выполнить свою работу. Это решающая стадия сезона».

Дмитрий Вус Источник: BBC
