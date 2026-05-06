Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:0).

В этой встрече 27-летний футболист не отличился ни одним результативным действием.

В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Деклан Райс провел 12 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

ВИДЕО. УЕФА определил лучшего игрока матча «Арсенал» – «Атлетико»: