Лига чемпионов06 мая 2026, 01:34 | Обновлено 06 мая 2026, 01:56
УЕФА определил лучшего игрока матча Арсенал – Атлетико
Награду получил Деклан Райс
Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:0).
В этой встрече 27-летний футболист не отличился ни одним результативным действием.
В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Деклан Райс провел 12 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
ВИДЕО. УЕФА определил лучшего игрока матча «Арсенал» – «Атлетико»:
Semi-final POTM: Declan Rice 🏆#UCL pic.twitter.com/mQgb335pBf— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026
