Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ

В среду, 6 мая 2026 года, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и парижским «Пари Сен-Жермен».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на выход «Баварии» в финал Лиги чемпионов после поражения 4:5 в первом матче составляет 1,85. На успех «ПСЖ» дают коэффициент 1,96.

В финале победитель пары сыграет с лондонским «Арсеналом».

Поединок состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.