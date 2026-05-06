Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ
Шансы команд примерно равны
В среду, 6 мая 2026 года, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и парижским «Пари Сен-Жермен».
В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коэффициент на выход «Баварии» в финал Лиги чемпионов после поражения 4:5 в первом матче составляет 1,85. На успех «ПСЖ» дают коэффициент 1,96.
В финале победитель пары сыграет с лондонским «Арсеналом».
Поединок состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа
Бывший президент киевлян доверяет Костюку