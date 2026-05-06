  4. Микель АРТЕТА: «Это невероятная ночь»
06 мая 2026, 01:59 | Обновлено 06 мая 2026, 02:00
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Атлетико»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (1:0, 2:1 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Это удивительная ночь — переживать такие моменты вместе с игроками и всеми в клубе, это невероятное ощущение. Это придает смысл всему, что мы делаем и через что проходим, и я вижу столько счастливых лиц, которые гордятся тем, что мы делаем.

Это было невероятно с самого начала — болельщики, которые ждали нас у стадиона, и энергия и страсть, которые они вкладывали, так что победа была просто великолепной.

Болельщики, безусловно, оправдали ожидания, они задали планку, а мы пытались их догнать. Мы столько лет боролись, чтобы вернуть им эту радость, и было замечательно видеть гордость в их глазах.

Что поразило меня больше всего? Единство. Было очень трудно принимать определенные решения, и я очень сочувствую ребятам. Я знаю, насколько они в целом хорошие люди, и с некоторыми из них я разговаривал сегодня днем, извинился и сказал: «Я выставлю тот же состав», и реакция была мгновенной: «Босс, я здесь, когда ты во мне нуждаешься», — и они меня обняли.

Победный гол Букайо Сака? Это должен был быть кто-то очень особенный, и, безусловно, он очень особенный для меня, ребят и всех, кто связан с этим клубом. Если кто-то и должен был забить этот гол, то, наверное, это должен был быть именно он.

В элитном спорте, а особенно в футболе, ты должен быть в игре и никогда не знаешь, что принесет следующий момент. Мы постоянно стараемся совершенствоваться и работать над собой, и я также очень критично отношусь к себе, а когда определенные игроки начинают участвовать в игре и становятся доступными, это имеет большое значение.

Виктор Дьекереш был невероятен. Вы можете видеть реакцию болельщиков каждый раз, когда он получает мяч; его работоспособность и то, что он дает команде, просто невероятны.

Защита была невероятной. Вы говорите о Дьекереше, и он первый, кто задает тон и ритм всей защите.

Говорят, что атака выигрывает матчи, а защита — титулы? Тогда давайте попробуем».

