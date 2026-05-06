ФОТО. Заслуженная победа: статистика матча «Арсенал» – «Атлетико»

5 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Арсенал» (Англия) и «Атлетико» (Испания). Поединок прошел на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Счет по сумме встреч – 2:1.

После поединка статистический ресурс Opta обнародовал данные по матчу.

В этой встрече команды на двоих нанесли 22 удара по воротам – 13 из них на счету «Арсенала».

Также «канониры» набрали больше очков по показателю xG (ожидаемые голы) – 1,58 против 0,53 у «Атлетико».

