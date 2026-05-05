ЭДЕГОР: «Я чувствую, что сейчас мы сильнее как команда, чем когда-либо»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от домашнего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 5 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра между этими командами прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1.

– Мы точно знаем, за что играем сегодня вечером – все очень воодушевлены возможностью сделать что-то особенное для этого клуба. Это лучшая часть сезона, в которой можно участвовать, и нет ничего больше, чем полуфинал Лиги чемпионов дома. Давайте наслаждаться этим, быть готовыми и выложиться по полной.

Как футболисты, мы всю жизнь мечтаем о таких моментах. Ты хочешь это почувствовать и пережить, и когда получаешь шанс, должен отдать абсолютно все. Мы знаем, что клуб не выходил в финал уже 20 лет, так что давайте попробуем это изменить.

После первого матча в Мадриде у нас были смешанные чувства, потому что мы ощущали, что могли выиграть ту игру. Мы именно за этим туда и приезжали, и в конце у нас действительно были хорошие шансы, особенно с учетом эпизода с пенальти в конце матча.

Мы уже несколько сезонов играем в Лиге чемпионов, поэтому знаем, как здесь используется VAR, и привыкли к этому. Как игроки, мы просто должны с этим справляться, но это отличается от Премьер-лиги, особенно в отношении правил игры рукой. В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили. Нравится нам это или нет, но это правила этого турнира, и мы должны с ними справляться как можно лучше.

Мы всегда хотим побеждать, но ничья на выезде в Лиге чемпионов, особенно на этой стадии против очень сильного соперника с его домашним рекордом – это хороший результат, и теперь мы можем завершить дело дома. Все в наших руках.

Атмосфера в Мадриде была очень громкой, это отличный стадион для игры, и мы хорошо справились с этим вызовом. Они сильный соперник, и весь стадион был заряжен на игру, но мы можем вынести много положительного из того, как сыграли на прошлой неделе.

Конечно, были и вещи, которые можно было сделать лучше, и мы их проанализировали перед сегодняшним матчем. Мы знаем, где можем прибавить, и теперь все зависит от нас. Когда играешь двухматчевое противостояние, хорошо то, что ты уже хорошо знаешь соперника. Это уже третий матч против «Атлетико» в этом сезоне, после победы над ними на групповом этапе, так что нам не нужно тратить много времени на анализ. Мы знаем их стиль и можем сосредоточиться на своей игре.

Мы полностью верим в то, что делаем, и в команде отличная энергия. Мы заслужили эту позицию своей работой в течение сезона, и теперь хотим сделать исторический шаг.

Я уже давно в «Арсенале» и вижу прогресс каждый год с момента своего прихода. Шаги, которые мы сделали, привели нас сюда, и я рад быть частью этого. Теперь мы хотим сделать еще один шаг вперед и добиться чего-то большого. Это главная цель, главная мечта, и мы работаем над этим каждый день.

Я чувствую, что сейчас мы сильнее как команда, чем когда-либо. Мы многому научились с прошлого года и теперь еще лучше готовы к этому. Играть сегодня вечером на «Эмирейтс» во втором матче делает все еще более особенным – давайте сделаем это вместе!