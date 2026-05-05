Клуб украинского тренера получил трансферный бан

Азербайджанский «Нефтчи», возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, получил трансферный бан от ФИФА.

Запрет на трансферы вступил в силу с 5 мая 2026 года. Он будет действовать в течение трёх следующих трансферных окон.

Причины такого решения ФИФА пока неизвестны.

В сезоне Азербайджанской Премьер-лиги 2025/26 «Нефтчи» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 матчах чемпионата Азербайджана.

Ранее главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб получил наказание.