Клуб украинского тренера получил трансферный бан
Нефтчи запрещено регистрировать новых игроков
Азербайджанский «Нефтчи», возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, получил трансферный бан от ФИФА.
Запрет на трансферы вступил в силу с 5 мая 2026 года. Он будет действовать в течение трёх следующих трансферных окон.
Причины такого решения ФИФА пока неизвестны.
В сезоне Азербайджанской Премьер-лиги 2025/26 «Нефтчи» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 матчах чемпионата Азербайджана.
Ранее главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб получил наказание.
Чем не кандидат на тренера ЗбУ? Не пенсионер, как минимум, авторитет и опыт имеет. Можно было бы и рассмотреть вариант...
