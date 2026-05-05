  4. Клуб украинского тренера получил трансферный бан
Клуб украинского тренера получил трансферный бан

Нефтчи запрещено регистрировать новых игроков

ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

Азербайджанский «Нефтчи», возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, получил трансферный бан от ФИФА.

Запрет на трансферы вступил в силу с 5 мая 2026 года. Он будет действовать в течение трёх следующих трансферных окон.

Причины такого решения ФИФА пока неизвестны.

В сезоне Азербайджанской Премьер-лиги 2025/26 «Нефтчи» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 матчах чемпионата Азербайджана.

Ранее главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб получил наказание.

Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу трансферный бан
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Чем не кандидат на тренера ЗбУ? Не пенсионер, как минимум, авторитет и опыт имеет. Можно было бы и рассмотреть вариант...
