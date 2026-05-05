ВИДЕО. Разгром, 3:0. Украинец забил первый мяч в сезоне
Александр Мусолитин помог своему клубу
Украинский полузащитник Александр Мусолитин забил первый мяч в сезоне за эстонский клуб «Нымме Калью».
Футболист из Украины поразил ворота «Нарвы» на 39-й минуте и внес вклад в разгромную победу в чемпионате Эстонии – 3:0.
Уверенная победа «Нымме Калью» стала возможной благодаря удалению у соперника после перерыва, что повлияло на ход игры и настрой хозяев.
После этого матча команда украинца занимает второе место в чемпионате Эстонии (22 очка). Впереди только «Левадия» – 24 очка.
С начала нового сезона в Эстонии Мусолитин отыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил один ассист.
Чемпионат Эстонии. 10-й тур, 1 мая
«Нарва» – «Нымме Калью» – 0:3
Голы: Иванов, 30, Мусолитин, 39, Баптиста, 85 (пен.)
Удаление: Доке, 51
