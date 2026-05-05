  4. ВИДЕО. Разгром, 3:0. Украинец забил первый мяч в сезоне
05 мая 2026, 12:48 | Обновлено 05 мая 2026, 12:50
Александр Мусолитин помог своему клубу

ФК Нымме Калью. Александр Мусолитин

Украинский полузащитник Александр Мусолитин забил первый мяч в сезоне за эстонский клуб «Нымме Калью».

Футболист из Украины поразил ворота «Нарвы» на 39-й минуте и внес вклад в разгромную победу в чемпионате Эстонии – 3:0.

Уверенная победа «Нымме Калью» стала возможной благодаря удалению у соперника после перерыва, что повлияло на ход игры и настрой хозяев.

После этого матча команда украинца занимает второе место в чемпионате Эстонии (22 очка). Впереди только «Левадия» – 24 очка.

С начала нового сезона в Эстонии Мусолитин отыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил один ассист.

Чемпионат Эстонии. 10-й тур, 1 мая

«Нарва» – «Нымме Калью» – 0:3

Голы: Иванов, 30, Мусолитин, 39, Баптиста, 85 (пен.)

Удаление: Доке, 51

Видео голов и обзор матча:

чемпионат Эстонии по футболу украинцы за границей видео голов и обзор Нымме Калью Нарва Транс удаление (красная карточка)
Андрей Витренко Sport.ua
