ВИДЕО. Разгром, 3:0. Украинец забил первый мяч в сезоне

Украинский полузащитник Александр Мусолитин забил первый мяч в сезоне за эстонский клуб «Нымме Калью».

Футболист из Украины поразил ворота «Нарвы» на 39-й минуте и внес вклад в разгромную победу в чемпионате Эстонии – 3:0.

Уверенная победа «Нымме Калью» стала возможной благодаря удалению у соперника после перерыва, что повлияло на ход игры и настрой хозяев.

После этого матча команда украинца занимает второе место в чемпионате Эстонии (22 очка). Впереди только «Левадия» – 24 очка.

С начала нового сезона в Эстонии Мусолитин отыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил один ассист.

Чемпионат Эстонии. 10-й тур, 1 мая

«Нарва» – «Нымме Калью» – 0:3

Голы: Иванов, 30, Мусолитин, 39, Баптиста, 85 (пен.)

Удаление: Доке, 51

