Антуан ГРИЗМАНН: «Мы в двух матчах от цели»
Нападающий «Атлетико» поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (первая игра — 1:1):
«Каждый раз, когда мы начинаем Лигу чемпионов, ты представляешь себя с кубком в руках – любая команда, любой игрок, любой ребенок в своей комнате. Нам осталось два матча, и мы будем стараться быть крепкими тактически и в обороне и придерживаться того же подхода, который мы выбрали во втором тайме дома, что было очень хорошо, хотя было бы неплохо забить еще несколько голов.
Это мой последний матч в Лиге чемпионов? Я все еще думаю, что будет еще один матч. Я с нетерпением жду; я очень взволнован. Это будет великолепный матч, который стоит сыграть и пережить, и, надеюсь, мы увидим тот же уровень поддержки болельщиков, игру и второй тайм, что и раньше.
Неважно, забью я или нет, я лучше отдам голевую передачу или помогу выиграть матч, чем забью сам. Сейчас я более уравновешен и спокоен перед этими матчами. Раньше я испытывал сильный стресс. Раньше я 50 раз прокручивал матчи в голове, но сейчас я более спокоен и расслаблен. Я знаю, чего ожидать, поэтому могу сосредоточиться на победе в матче.
Я всегда четко заявлял: мой план заключался в том, чтобы остаться здесь до конца сезона, потому что я чувствовал, что мы можем достичь чего-то невероятного, и мы в шаге от того, чтобы сыграть в очередном финале, в чем-то историческом. Команда это знает, у всех царит спокойствие и абсолютная уверенность.
Матчи Лиги чемпионов всегда разные, прекрасные. Мне помогло то, что я мечтал играть в них с детства. Я не из тех, кто разговаривает с младшими игроками; я из тех, кто показывает пример, демонстрирует им свой энтузиазм, радость и сильную мотивацию играть в матчах. Затем, во время игры и самого матча, я могу помочь своим партнерам тактически или технически, зная, когда нужно замедлить темп, а когда ускорить игру, когда наступает моя очередь – именно в этом я могу помочь больше всего. Коке больше склонен к разговорам и мотивации людей словами; я делаю это через действия».
Я сосредоточен на завтрашнем матче, зная, что мне нужно делать, и, как я уже говорил, я не из тех, кто зацикливается на том, остался ли один матч или два. Для меня главное — быть в хорошей психологической форме и иметь желание играть».
Мы с Баэной немного похожи по стилю игры. В «Вильярреале» он много играл на фланге, здесь он играет в центре. Он очень хорошо знает, как далеко он зашел, и что это очень тяжело для любого игрока, особенно для таких, как мы. Я вижу в себе много общего с ним; тренер, его партнеры по команде, болельщики и он сам найдут ключ, чтобы он действительно засиял.
2016 год? Тот финал, тот год, был совсем другим. Раньше я выходил на матчи, испытывая сильный стресс. Мои матчи проходили на полной скорости, и я не знал, когда остановиться или передохнуть. Сейчас я лучший игрок, более совершенный, спокойнее, и подхожу к матчу с большим энтузиазмом и радостью. Это моменты, которые, как кажется, вернутся, но не возвращаются. Завтра я с нетерпением жду этого, я полон радости и собираюсь наслаждаться этим, потому что играть в полуфинале Лиги чемпионов — это не то, что выпадает каждому.
Я с таким же нетерпением жду стадион, флаги соперника, болельщиков «Арсенала», поле, трибуны, и я с нетерпением жду того, чтобы завтра быть там, играть и хорошо провести время. Оставаться свежим — это часто психологическая игра. Нам повезло, что мы играем каждые три дня, и нельзя останавливаться, чтобы думать о предыдущем матче; нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать своим партнерам по команде, будь то в атаке или в обороне, и получать удовольствие, ведь это игра, и мы в полуфинале Лиги чемпионов и можем создать историю. Мы сделаем все возможное, чтобы добраться до финала и насладиться им».
Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела
Михаил решил не делать никаких заявлений