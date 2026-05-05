Антуан ГРИЗМАНН: «Мы в двух матчах от цели»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (первая игра — 1:1):

«Каждый раз, когда мы начинаем Лигу чемпионов, ты представляешь себя с кубком в руках – любая команда, любой игрок, любой ребенок в своей комнате. Нам осталось два матча, и мы будем стараться быть крепкими тактически и в обороне и придерживаться того же подхода, который мы выбрали во втором тайме дома, что было очень хорошо, хотя было бы неплохо забить еще несколько голов.

Это мой последний матч в Лиге чемпионов? Я все еще думаю, что будет еще один матч. Я с нетерпением жду; я очень взволнован. Это будет великолепный матч, который стоит сыграть и пережить, и, надеюсь, мы увидим тот же уровень поддержки болельщиков, игру и второй тайм, что и раньше.

Неважно, забью я или нет, я лучше отдам голевую передачу или помогу выиграть матч, чем забью сам. Сейчас я более уравновешен и спокоен перед этими матчами. Раньше я испытывал сильный стресс. Раньше я 50 раз прокручивал матчи в голове, но сейчас я более спокоен и расслаблен. Я знаю, чего ожидать, поэтому могу сосредоточиться на победе в матче.

Я всегда четко заявлял: мой план заключался в том, чтобы остаться здесь до конца сезона, потому что я чувствовал, что мы можем достичь чего-то невероятного, и мы в шаге от того, чтобы сыграть в очередном финале, в чем-то историческом. Команда это знает, у всех царит спокойствие и абсолютная уверенность.

Матчи Лиги чемпионов всегда разные, прекрасные. Мне помогло то, что я мечтал играть в них с детства. Я не из тех, кто разговаривает с младшими игроками; я из тех, кто показывает пример, демонстрирует им свой энтузиазм, радость и сильную мотивацию играть в матчах. Затем, во время игры и самого матча, я могу помочь своим партнерам тактически или технически, зная, когда нужно замедлить темп, а когда ускорить игру, когда наступает моя очередь – именно в этом я могу помочь больше всего. Коке больше склонен к разговорам и мотивации людей словами; я делаю это через действия».

Я сосредоточен на завтрашнем матче, зная, что мне нужно делать, и, как я уже говорил, я не из тех, кто зацикливается на том, остался ли один матч или два. Для меня главное — быть в хорошей психологической форме и иметь желание играть».

Мы с Баэной немного похожи по стилю игры. В «Вильярреале» он много играл на фланге, здесь он играет в центре. Он очень хорошо знает, как далеко он зашел, и что это очень тяжело для любого игрока, особенно для таких, как мы. Я вижу в себе много общего с ним; тренер, его партнеры по команде, болельщики и он сам найдут ключ, чтобы он действительно засиял.

2016 год? Тот финал, тот год, был совсем другим. Раньше я выходил на матчи, испытывая сильный стресс. Мои матчи проходили на полной скорости, и я не знал, когда остановиться или передохнуть. Сейчас я лучший игрок, более совершенный, спокойнее, и подхожу к матчу с большим энтузиазмом и радостью. Это моменты, которые, как кажется, вернутся, но не возвращаются. Завтра я с нетерпением жду этого, я полон радости и собираюсь наслаждаться этим, потому что играть в полуфинале Лиги чемпионов — это не то, что выпадает каждому.

Я с таким же нетерпением жду стадион, флаги соперника, болельщиков «Арсенала», поле, трибуны, и я с нетерпением жду того, чтобы завтра быть там, играть и хорошо провести время. Оставаться свежим — это часто психологическая игра. Нам повезло, что мы играем каждые три дня, и нельзя останавливаться, чтобы думать о предыдущем матче; нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать своим партнерам по команде, будь то в атаке или в обороне, и получать удовольствие, ведь это игра, и мы в полуфинале Лиги чемпионов и можем создать историю. Мы сделаем все возможное, чтобы добраться до финала и насладиться им».

Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00 по киевскому времени.