Диего СИМЕОНЕ: «Это обычный футбольный матч»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (первая игра — 1:1):

«Команда не испытывает давления, мне кажется, я заметил, что вы, ребята, всегда, конечно, ищете какую-то сенсационную новость или высказывание, которое выделяется среди прочих накануне полуфинала, а на самом деле и игроки, и тренеры просто хотят, чтобы матч начался и состоялся, ведь это не более чем футбольный матч, и тот, кто будет играть лучше, будет иметь больше шансов на победу. В этом контексте у каждой команды есть свои сильные стороны, и мы сделаем все, чтобы максимально использовать их, и я уверен, что тренер «Арсенала» также постарается максимально использовать свои.

Как бы мы, тренеры, ни обдумывали ситуацию, очевидно, что в футболе главные – игроки, и нам нужно как можно лучше управлять их эмоциями, чтобы они подошли к игре в наилучшем состоянии. Потом мы можем обдумывать ту или иную идею, но матч меняется с момента его начала. Поэтому я считаю, что опыт и время дают больше выдержки, не пассивности, а выдержки, и, конечно, душевного спокойствия, чтобы столкнуться с таким матчем, как тот, который нас ждет завтра.

Я попробую сказать команде играть так, как они играли во втором тайме первого матча. Посмотрим. Если бы это было так просто, было бы замечательно. Мы всегда возвращаемся к тому же. Мы постараемся сыграть так, как нужно, с интенсивностью и пониманием требований матча. Надеемся, что качество наших игроков повысит уровень игры команды. Мы очень верим в то, что делаем. Мы убеждены и уверены в том, чего хотим достичь в матче. И, конечно, результат не будет зависеть исключительно от нас.

Ключевой фактор для выхода в финал? Уверенность в том, что мы должны сделать. Какой бы план ни был выбран, именно этот план мы должны донести до игроков и довести до конца».

Вчера Серлот, Джулиано и Альварес немного тренировались, они чувствуют себя лучше. Мы надеемся, что они смогут хорошо потренироваться перед игрой — вы сами это увидите. А утром мы решим, кто выйдет в стартовом составе.

Хулиан Альварес — это Хулиан Альварес в таких важных матчах. Понятно, что он очень хорошо знает английскую лигу. На прошлой неделе он провел очень хороший матч, и, надеемся, завтра он сможет ответить так, как того требует матч.

Ну, я думаю, что сейчас нам лучше, чем было в октябре. Сейчас нам лучше, чем было в октябре, и этот отель был дешевле. Этот был дешевле. Вот почему мы сменили отель. Я думаю, что сейчас нам лучше, чем было в октябре. Есть еще вопросы?

У Серлота очень важная роль. Он нам очень нужен. Он нам нужен, будь то на 45, 60, 20 или 10 минут».

Мы поработаем над тем, чего не хватало, после окончания матча. Конечно, у нас есть четкий план. Надеемся, что мы сможем эффективно его реализовать и завтра покажем отличный матч».

Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00 по киевскому времени.