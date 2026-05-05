Микель АРТЕТА: «Идите и заберите это»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (первая игра — 1:1):

«Хаверц и Эдегор? Они готовы к игре, они в составе, оба. Это замечательно, ведь нам нужны варианты, нам нужна возможность завтра играть по-разному – будь то с самого начала или позже. Так что для нас это действительно очень-очень хорошая новость, что они оба вернулись.

Я не могу дождаться. Я чувствую энергию в команде и среди наших болельщиков, так что это те моменты, которые мы хотим пережить вместе. Мы много работали как клуб, как команда, чтобы через 20 лет снова оказаться в этой ситуации, и мы очень хотим выиграть завтрашний матч и выйти в финал.

Букайо Сака набрал форму, и это замечательно, именно это нам и нужно, когда мы доходим до этого этапа соревнований – чтобы игроки не просто были в наличии, но и находились в лучшей форме, чтобы играть и делать разницу, и Букайо, несомненно, даст нам это.

У нас огромное волнение, настоящая жажда. Трудно выразить желание пережить этот момент. Особенно с нашими болельщиками перед нами, они так долго ждали таких вечеров. Завтра выкладывайтесь на полную, потому что это нечто удивительное, что должно произойти.

Последние слова игрокам и болельщикам? Идите и заберите это. Когда перед вами такая возможность, это означает, что вы готовы ее реализовать, и команда с первой минуты будет стремиться к этому.

Прежде всего, я сказал игрокам как можно лучше подготовиться к игре. Мы знаем, какую игру будем играть завтра, какие эпизоды у нас будут в этой игре. Будьте готовы, будьте на высоте, играйте качественно, четко и покажите результат в этот день. Это самое главное.

Я представлял себя с кубком Лиги чемпионов много лет назад. Что касается моих планов в отношении этого клуба, то никогда нельзя обещать выиграть крупные трофеи. Можно обещать работать каждый день, имея видение и реализуя его, быть решительным в своих идеях и решениях, чтобы сделать этот клуб одним из лучших в Европе, и вот мы здесь, теперь нам нужно сделать следующий шаг.

Сказал ли я игрокам не испытывать никаких сожалений? Во-первых, я никогда не люблю говорить об этом в такой важный вечер. Речь идет о том, чего мы хотим, что мы собираемся делать. Именно это мы и обсуждали.

Игроки дают мне повод верить, доверять этим игрокам и быть уверенным, что мы можем это сделать в любой ситуации против любого соперника. Это футбол, и завтра нам придется доказать это на протяжении всего матча.

Конкуренция на позиции левого защитника? Калафиори и Инкапье очень разные. Мы редко имели обоих в составе одновременно в течение длительного времени, поэтому мы более ограничены в плане выбора соперника и взаимодействия, которое мы будем создавать в течение матча или с партнерами по команде. Сейчас они оба доступны, и это отличный вариант, потому что они такие разные.

Победа над «Фулхэмом» для нас — это отличная подготовка. Это та подготовка и тот график, которые у нас были. Мы максимально использовали это во всех аспектах, и у команды столько энергии, и она готова к новым свершениям.

Не думаю, что нужны какие-то послания для фанатов. Все решает то, что поставлено на карту; это говорит само за себя. Думаю, это тот случай, это тот момент, это тот матч. Давайте переживем это вместе и сделаем это.

Я точно хорошо высплюсь. Я привык работать в таком режиме, так что ничего не изменилось, а причина изменений — это завтрашний полуфинал Лиги чемпионов, это замечательно.

Насколько тяжело быть в том положении, в котором мы находимся? Наша история дает ответ. Уровень каждой команды и турнир ежедневно демонстрируют, что пребывание здесь заслуживает большого уважения ко всем, кто к этому приложил усилия. Мы знаем, где хотим быть.

Победа над «Фулхэмом» была полезнее, чем отдых игроков. И к тому же мы не делали ничего, связанного с завтрашним матчем. Все было связано с «Фулхэмом» и тем, что мы должны были сделать, чтобы выиграть Премьер-лигу, и именно это мы и сделали. Думаю, это оставило очень приятное впечатление у всех: у игроков, команды, болельщиков. Теперь мы должны использовать этот импульс на завтра, потому что это именно то, что нам нужно.

Атмосфера была невероятной. Одна из лучших, которые я видел, и было замечательно играть там. Я не могу дождаться. Не могу дождаться, чтобы пережить этот момент вместе с нашими болельщиками, нашими людьми, и создать что-то действительно, действительно особенное, чтобы выйти в финал.

Как я уже говорил, думаю, что то, как мы соревнуемся, как играем и какое у нас желание победить, на протяжении всего года показывало мне, что я должен доверять игрокам. Эта уверенность исходит из того, что я вижу и чувствую. Завтра будет другой матч, но мы готовы его сыграть, мы готовы бороться и, прежде всего, выиграть его.

Сыграет ли против нас Альварес? Я не могу это контролировать. Завтра они что-то сделают, начнут с одними игроками, закончат с другими. Мы приспособимся, как всегда, и сыграем так, как считаем лучшим для нас.

Как меня воспринимают как тренера в Испании? Я не знаю. Я не знаю, потому что не живу там. Я представляю себе, или надеюсь, что меня воспринимают как человека с большой страстью, честного, который отдает абсолютно все за свой клуб и своих игроков.

Заполненный стадион — это мечта для нас. Иметь возможность завтра выйти в финал Лиги чемпионов перед нашими болельщиками — это то, чего мы не испытывали уже много лет, нечто особенное, и мы очень хотим этого.

Единственное, что я могу сделать, – это до конца подготовить команду к завтрашнему матчу, выйти на поле и насладиться моментом».

Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00 по киевскому времени.