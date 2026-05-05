Микель АРТЕТА: «Идите и заберите это»
Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против «Атлетико»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (первая игра — 1:1):
«Хаверц и Эдегор? Они готовы к игре, они в составе, оба. Это замечательно, ведь нам нужны варианты, нам нужна возможность завтра играть по-разному – будь то с самого начала или позже. Так что для нас это действительно очень-очень хорошая новость, что они оба вернулись.
Я не могу дождаться. Я чувствую энергию в команде и среди наших болельщиков, так что это те моменты, которые мы хотим пережить вместе. Мы много работали как клуб, как команда, чтобы через 20 лет снова оказаться в этой ситуации, и мы очень хотим выиграть завтрашний матч и выйти в финал.
Букайо Сака набрал форму, и это замечательно, именно это нам и нужно, когда мы доходим до этого этапа соревнований – чтобы игроки не просто были в наличии, но и находились в лучшей форме, чтобы играть и делать разницу, и Букайо, несомненно, даст нам это.
У нас огромное волнение, настоящая жажда. Трудно выразить желание пережить этот момент. Особенно с нашими болельщиками перед нами, они так долго ждали таких вечеров. Завтра выкладывайтесь на полную, потому что это нечто удивительное, что должно произойти.
Последние слова игрокам и болельщикам? Идите и заберите это. Когда перед вами такая возможность, это означает, что вы готовы ее реализовать, и команда с первой минуты будет стремиться к этому.
Прежде всего, я сказал игрокам как можно лучше подготовиться к игре. Мы знаем, какую игру будем играть завтра, какие эпизоды у нас будут в этой игре. Будьте готовы, будьте на высоте, играйте качественно, четко и покажите результат в этот день. Это самое главное.
Я представлял себя с кубком Лиги чемпионов много лет назад. Что касается моих планов в отношении этого клуба, то никогда нельзя обещать выиграть крупные трофеи. Можно обещать работать каждый день, имея видение и реализуя его, быть решительным в своих идеях и решениях, чтобы сделать этот клуб одним из лучших в Европе, и вот мы здесь, теперь нам нужно сделать следующий шаг.
Сказал ли я игрокам не испытывать никаких сожалений? Во-первых, я никогда не люблю говорить об этом в такой важный вечер. Речь идет о том, чего мы хотим, что мы собираемся делать. Именно это мы и обсуждали.
Игроки дают мне повод верить, доверять этим игрокам и быть уверенным, что мы можем это сделать в любой ситуации против любого соперника. Это футбол, и завтра нам придется доказать это на протяжении всего матча.
Конкуренция на позиции левого защитника? Калафиори и Инкапье очень разные. Мы редко имели обоих в составе одновременно в течение длительного времени, поэтому мы более ограничены в плане выбора соперника и взаимодействия, которое мы будем создавать в течение матча или с партнерами по команде. Сейчас они оба доступны, и это отличный вариант, потому что они такие разные.
Победа над «Фулхэмом» для нас — это отличная подготовка. Это та подготовка и тот график, которые у нас были. Мы максимально использовали это во всех аспектах, и у команды столько энергии, и она готова к новым свершениям.
Не думаю, что нужны какие-то послания для фанатов. Все решает то, что поставлено на карту; это говорит само за себя. Думаю, это тот случай, это тот момент, это тот матч. Давайте переживем это вместе и сделаем это.
Я точно хорошо высплюсь. Я привык работать в таком режиме, так что ничего не изменилось, а причина изменений — это завтрашний полуфинал Лиги чемпионов, это замечательно.
Насколько тяжело быть в том положении, в котором мы находимся? Наша история дает ответ. Уровень каждой команды и турнир ежедневно демонстрируют, что пребывание здесь заслуживает большого уважения ко всем, кто к этому приложил усилия. Мы знаем, где хотим быть.
Победа над «Фулхэмом» была полезнее, чем отдых игроков. И к тому же мы не делали ничего, связанного с завтрашним матчем. Все было связано с «Фулхэмом» и тем, что мы должны были сделать, чтобы выиграть Премьер-лигу, и именно это мы и сделали. Думаю, это оставило очень приятное впечатление у всех: у игроков, команды, болельщиков. Теперь мы должны использовать этот импульс на завтра, потому что это именно то, что нам нужно.
Атмосфера была невероятной. Одна из лучших, которые я видел, и было замечательно играть там. Я не могу дождаться. Не могу дождаться, чтобы пережить этот момент вместе с нашими болельщиками, нашими людьми, и создать что-то действительно, действительно особенное, чтобы выйти в финал.
Как я уже говорил, думаю, что то, как мы соревнуемся, как играем и какое у нас желание победить, на протяжении всего года показывало мне, что я должен доверять игрокам. Эта уверенность исходит из того, что я вижу и чувствую. Завтра будет другой матч, но мы готовы его сыграть, мы готовы бороться и, прежде всего, выиграть его.
Сыграет ли против нас Альварес? Я не могу это контролировать. Завтра они что-то сделают, начнут с одними игроками, закончат с другими. Мы приспособимся, как всегда, и сыграем так, как считаем лучшим для нас.
Как меня воспринимают как тренера в Испании? Я не знаю. Я не знаю, потому что не живу там. Я представляю себе, или надеюсь, что меня воспринимают как человека с большой страстью, честного, который отдает абсолютно все за свой клуб и своих игроков.
Заполненный стадион — это мечта для нас. Иметь возможность завтра выйти в финал Лиги чемпионов перед нашими болельщиками — это то, чего мы не испытывали уже много лет, нечто особенное, и мы очень хотим этого.
Единственное, что я могу сделать, – это до конца подготовить команду к завтрашнему матчу, выйти на поле и насладиться моментом».
Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00 по киевскому времени.
