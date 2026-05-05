Пеп ГВАРДИОЛА: «Они были невероятно агрессивны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Эвертоном» (3:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги:

«Лучше заработать одно очко, чем остаться без них вообще. Но лучше было бы выиграть матч, чем просто заработать очко.

Многое произошло. Мы знаем, насколько силен этот соперник, они играют невероятно агрессивно. В первом тайме мы были на высоте и играли великолепно, а во втором они прибавили. Мы играли слаженно, но, возможно, не с тем настроем, который был у нас в первом тайме. Мы пропустили первый гол, а потом они очень хорошо сыграли после углового – Дэвид Мойес всегда хорошо работает со стандартными положениями. Игра была открыта для контратак, и у нас были шансы.

У нас был импульс, и мы забили два гола, третий был выдающимся. Мы берем одно очко. Перед этим матчем все было в наших руках, но теперь – нет. Готовимся к «Брентфорду». Мы продолжим и посмотрим, что будет.

Когда ты забиваешь и имеешь преимущество, ты должен выиграть матч, учитывая ситуацию и то, сколько матчей у нас осталось.

Они лучше играют длинными передачами, зарабатывают штрафные и вбросы.

Ты принимаешь некоторые решения немного поспешно, что нормально из-за эмоций, но в то же время без этих эмоций ты не можешь отыграться. Если ты сдаешься, ты не можешь сделать то, что мы сделали».