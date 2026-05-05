Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим БОЙКО: «К сожалению, я допустил ошибку»
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 02:32 |
103
0

Максим БОЙКО: «К сожалению, я допустил ошибку»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от «Зари»

05 мая 2026, 02:32 |
103
0
Максим БОЙКО: «К сожалению, я допустил ошибку»
ФК Рух. Максим Бойко

Полузащитник львовского «Руха» Максим Бойко прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы неплохо провели этот матч. К сожалению, я допустил ошибку, после которой соперник забил гол: хотел развернуться с мячом, отпустил его слишком далеко, а в итоге – потерял его. Считаю, что этот гол стал переломным в игре. После этого «Заря» смогла на эмоциях забить второй раз, поэтому «Рух» уступил. Хотя сначала казалось, что команда справится с этим ударом, сможет побороться за победу, но в итоге не удалось даже сыграть вничью, завоевав одно очко.

Все наши неудачные действия мы проанализируем на теоретическом занятии и обязательно разберем эти эпизоды. Нужно сделать правильные выводы и исправить ситуацию. Тренерский штаб укажет, что мы можем улучшить в своей игре и что следует сделать, чтобы в будущем команда не проседала. Нужно работать дальше, и я верю, что «Рух» еще наберет свои очки».

По теме:
«Давно его таким не видел». Пердута рассказал о раздраженности Скрипника
Игор НЕВЕС: «В футболе нельзя терять концентрацию»
Игрок сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы
Максим Бойко чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Заря
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04 мая 2026, 10:05 8
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо

«Горняки» победили со счётом 2:1

Легионер ждет вызова от тренера сборной Украины. Его игнорировал Ребров
Футбол | 05 мая 2026, 01:32 0
Легионер ждет вызова от тренера сборной Украины. Его игнорировал Ребров
Легионер ждет вызова от тренера сборной Украины. Его игнорировал Ребров

Желизко – о желании играть за сборную Украины

Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Футбол | 04.05.2026, 22:45
Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04.05.2026, 08:02
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
03.05.2026, 06:55 25
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 256
Футбол
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем