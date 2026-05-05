Максим БОЙКО: «К сожалению, я допустил ошибку»

Полузащитник львовского «Руха» Максим Бойко прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы неплохо провели этот матч. К сожалению, я допустил ошибку, после которой соперник забил гол: хотел развернуться с мячом, отпустил его слишком далеко, а в итоге – потерял его. Считаю, что этот гол стал переломным в игре. После этого «Заря» смогла на эмоциях забить второй раз, поэтому «Рух» уступил. Хотя сначала казалось, что команда справится с этим ударом, сможет побороться за победу, но в итоге не удалось даже сыграть вничью, завоевав одно очко.

Все наши неудачные действия мы проанализируем на теоретическом занятии и обязательно разберем эти эпизоды. Нужно сделать правильные выводы и исправить ситуацию. Тренерский штаб укажет, что мы можем улучшить в своей игре и что следует сделать, чтобы в будущем команда не проседала. Нужно работать дальше, и я верю, что «Рух» еще наберет свои очки».