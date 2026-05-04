  ФЕДЫК: «Они выходят тогда, когда у нас нет выбора»
04 мая 2026, 21:28 |
Тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Зари»

ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федык подвел итоги матча 26-го тура УПЛ с «Зарей» – 1:2.

– Иван Зинонович, обидное поражение, несмотря на довольно содержательную игру. Что вы скажете об этом матче?

– Нужно было забивать второй гол в первом тайме и спокойнее играть во втором тайме. Надо было выжимать максимум из тех подходов к воротам соперника, которые у нас были. «Заря» ничего не создала в первом тайме. Если мы хотим набирать очки, то нужно реализовывать моменты. Это Премьер-лига, здесь все команды усиливаются в каждом трансферном окне. «Заря» – это хороший соперник, там играют габаритные ребята, которые навязывают борьбу, хорошо действуют с мячом внизу и вверху. Очень хотелось победить, у нас все для этого было, но соперник использовал наши ошибки.

– Почти 60 минут команда играла без ошибок, но затем пропустила обидный гол. В чем природа той ошибки? Как это повлияло на дальнейшую игру?

– После забитых и пропущенных голов нужно играть несколько иначе, чем до этого: действовать более сконцентрированно, выжимать соперника. Ошибки бывают у всех.

– Сегодня Денис Слюсар сыграл в центре защиты, хотя до этого чаще выходил в центре поля, а также вышел в старте Бекназ Алмазбеков, который отбыл дисквалификацию. Как вы оцените их игру?

– Я не хочу отдельно оценивать игру конкретных футболистов. Мы будем бороться за каждое очко теми игроками, которые у нас есть в наличии. Мы работаем над тем, чтобы наши футболисты были универсальными и могли закрыть несколько позиций.

У нас всего 8-9 игроков, кроме футболистов из «Руха» U-19, и в Национальной лиге U-19 они тоже не забивают по 6–7 голов за матч. Им тяжело там, так можно себе представить, насколько им тяжело играть на уровне УПЛ, когда им противостоят крупные габаритные соперники, которые играют за деньги, мотивированы премиальными. Чтобы выходить на поле и проявить себя за отведенное время, нужно быть на две головы сильнее всех в юношеском первенстве, поиграть и получить опыт в Первой или Второй лиге, чтобы играть не только среди детей и ровесников, а сыграть с профессионалами. Тогда эти футболисты смогут навязать конкуренцию. Да, им тяжело, но мы даем им возможность сыграть. Это не делается искусственно, а они выходят тогда, когда у нас нет выбора.

– Осталось 4 матча до конца сезона, и 2 из этих игр будут против конкурентов в таблице. Удастся ли «Руху» добиться положительного результата и покинуть зону переходных матчей?

– Нам нужно подготовиться к следующей игре и взять три очка в этом поединке.

– Прослеживается тенденция, что после пропущенного гола «Рух» начинает играть хуже. Что можно сделать, чтобы это не повторилось в следующих играх, как это можно донести до футболистов?

– Команда должна быть более сконцентрированной и понять, что как забитый, так и пропущенный гол вызывает всплеск эмоций и у нас, и у соперника. В некоторых моментах нужно играть надежнее, не рисковать. Важную роль здесь играет опыт. Более опытный футболист знает, когда нужно сыграть надежно, где сыграть проще, а когда можно рискнуть и стоит ли это делать. Только в матчах можно получить этот опыт.

Такие футболисты, как Максим Бойко и Алексей Товарницкий, ранее играли только во Второй лиге. Хотя они хорошо выглядят в УПЛ, но им нужно получить опыт выступлений на этом уровне, сыграть еще один сезон в элите, чтобы стать хорошими футболистами, такими, как до этого были Богдан Слюбик и Марко Сапуга, или в нынешнем составе Денис Слюсар и другие опытные игроки. Рядом с ними играли хорошие опытные футболисты. Если молодым будут подсказывать такие игроки, как Юрий Копына, Таллес, то в следующем сезоне эта молодежь будет совсем другими игроками.

У нас каждый следующий матч решающий. Для «Руха» важна каждая игра, и мы готовимся к каждому поединку. Нужно думать, что нужно сделать, чтобы заработать очки в следующих матчах.

После поражения от «Зари» имеет в активе 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
