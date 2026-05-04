Эксперт: «Игроки сборной Украины и девушки в бикини – что это за сбор»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык не понимает, почему национальная команда будет проводить сбор в Винниках в популярном комплексе для отдыха.

«Сбор будет в Винниках на этом курорте (Эмили Резорт – прим). Как можно в мая и июне проводить там сбор? Вы представьте: футболисты сборной Украины и девушки в бикини в бассейне. Не про работу там будут думать, когда есть игроки и есть те, кто отдыхать приехал».

«Какой это сбор? Но есть идея, чтобы штаб и игроки были в Украине», – сказал Цыганык.

УАФ пока официально не объявила о сборе. Известно, что 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Данией.