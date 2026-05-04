04 мая 2026, 19:25 | Обновлено 04 мая 2026, 19:41
Определено время начала финала Кубка Украины Чернигов – Динамо

Битва за трофей пройдет 20 мая, начало в 18:00

УАФ

УАФ объявила время начала финального матча Кубка Украины между командой Первой лиги Черниговом и представителем УПЛ Динамо.

Игра пройдет 20 мая, начало в 18:00.

Встреча пройдет во Львове на Арене Львов.

Для киевской команды это шанс завоевать 14-й Кубок Украины в истории. Чернигов впервые добрался до кубкового финала.

