Определено время начала финала Кубка Украины Чернигов – Динамо

УАФ объявила время начала финального матча Кубка Украины между командой Первой лиги Черниговом и представителем УПЛ Динамо.

Игра пройдет 20 мая, начало в 18:00.

Встреча пройдет во Львове на Арене Львов.

Для киевской команды это шанс завоевать 14-й Кубок Украины в истории. Чернигов впервые добрался до кубкового финала.