Кубок Украины04 мая 2026, 19:25 | Обновлено 04 мая 2026, 19:41
Определено время начала финала Кубка Украины Чернигов – Динамо
Битва за трофей пройдет 20 мая, начало в 18:00
УАФ объявила время начала финального матча Кубка Украины между командой Первой лиги Черниговом и представителем УПЛ Динамо.
Игра пройдет 20 мая, начало в 18:00.
Встреча пройдет во Львове на Арене Львов.
Для киевской команды это шанс завоевать 14-й Кубок Украины в истории. Чернигов впервые добрался до кубкового финала.
