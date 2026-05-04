Федык vs Скрипник. Рух и Заря назвали стартовые составы на матч УПЛ

В понедельник, 4 мая, в 18:00 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» будет принимать «Зарю» во Львове на стадионе «Львов-Арена». Матч начнется в 18:00.

Главным арбитром встречи будет Александр Каленов из Хмельницкого.

Турнирное положение команд на утро 4 мая: «Рух» имеет 20 очков и занимает 14-е место, а «Заря» – на девятой строчке с 35 баллами в активе.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Рух: Герета – Роман, Слюсар, Товарницкий, Кителя, Бойко, Притула, Талес, Алмазбеков, Диалло, Невес.

Заря: Сапутин – Малиш, Джордан, Эскинья, Жуниньо, Кушниренко, Вантух, Попара, Саллиеу, Будковский, Слесарь.