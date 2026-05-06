Известный тренер оценил работу Костюка и Турана после матча Динамо – Шахтер

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил работу главных тренеров киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» после матча 26-го тура (1:2).

– Главный тренер «Шахтера» Арда Туран не перестает меня радовать своей работой. Смело ставлю ему восемь баллов. Это полностью его команда. Он проводит такую ​​масштабную ротацию, которая вообще неслыхана для украинского футбола, и при этом дает результат.

Он сплотил коллектив как семью – никаких оскорблений от бразильцев из-за замен, полный авторитет. Я не болельщик «Шахтера», но не заметить этот прогресс невозможно.

– Как тогда оцените работу Игоря Костюка?

– Костюку поставлю 6,5. Ему нужно учиться на ошибках в выборе стратегии. Было очевидно, что «Шахтер» выйдет не основным составом, и динамовцам нужно было давить с первых минут, пока соперник проходит адаптацию на поле.

Тем более что забили быстрый гол. Как известно, обескровленного зверя нужно добивать, а не ждать, пока он оправится. Во втором тайме «Динамо» где-то потеряло концентрацию в начале, пропустило быстрый мяч. Замены Костюк также мог сделать раньше, – подытожил Федорчук.