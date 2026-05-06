Известный тренер оценил работу Костюка и Турана после матча Динамо – Шахтер
Олег Федорчук – о противостоянии 26-го тура Премьер-лиги, в котором сильнее оказался донецкий клуб
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил работу главных тренеров киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» после матча 26-го тура (1:2).
– Главный тренер «Шахтера» Арда Туран не перестает меня радовать своей работой. Смело ставлю ему восемь баллов. Это полностью его команда. Он проводит такую масштабную ротацию, которая вообще неслыхана для украинского футбола, и при этом дает результат.
Он сплотил коллектив как семью – никаких оскорблений от бразильцев из-за замен, полный авторитет. Я не болельщик «Шахтера», но не заметить этот прогресс невозможно.
– Как тогда оцените работу Игоря Костюка?
– Костюку поставлю 6,5. Ему нужно учиться на ошибках в выборе стратегии. Было очевидно, что «Шахтер» выйдет не основным составом, и динамовцам нужно было давить с первых минут, пока соперник проходит адаптацию на поле.
Тем более что забили быстрый гол. Как известно, обескровленного зверя нужно добивать, а не ждать, пока он оправится. Во втором тайме «Динамо» где-то потеряло концентрацию в начале, пропустило быстрый мяч. Замены Костюк также мог сделать раньше, – подытожил Федорчук.
