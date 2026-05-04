  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Игра была максимально эмоциональной»
04 мая 2026, 12:21 | Обновлено 04 мая 2026, 13:33
Максим ЗАДЕРАКА: «Игра была максимально эмоциональной»

Хавбек «Кривбасса» прокомментировал ничью в матче с «Полтавой»

ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал ничью с «Полтавой» (3:3) в матче 26-го УПЛ:

Об отмененном голе Виливальда в ворота «Полтавы»

«Я даже не почувствовал, что коснулся игрока перед голом, и поэтому для меня было немного странно, когда просматривали VAR. Я не понимал, что просматривают момент с моим участием. Но, честно говоря, не очень хочется обсуждать судейские решения»

Об игре с «Полтавой»

«Игра была максимально эмоциональной. Это у нас уже второй подряд тур максимально эмоциональный: то с «Динамо», то с «Полтавой». И мы видим, что есть какие-то систематические ошибки не в нашу пользу. Такие спорные моменты решают всегда не в нашу пользу»

О спорных судейских решениях

«Хотелось бы больше прозрачности. Эпизод с «Динамо» Киев, когда нам забивали последний мяч, хотелось бы просто чтобы, например, показали линию, что там был офсайд. С «Полтавой» – больше систематичности. В первом тайме, когда нам забили третий гол, считаю, там тоже был фол на Дибанго. Поэтому, если бы была определенная последовательность: если бы отменили там гол и здесь гол, на последних минутах, тогда никаких вопросов не было. А так по этому матчу очень много таких спорных моментов, вы видели, что градус эмоций прямо зашкаливал»

Об игре команды в обороне и атаке

«Кажется, что ты выигрываешь, всё под контролем, а через восемь минут – ты уже проигрываешь. И мы понимаем – это наши проблемы, работаем над этим. Но хочу сказать одно: команда играет. И то, что мы забиваем, – это очень хорошо, но необходимо и защищаться всей командой. Нужно работать более слаженно. Где-то у нас пока нет баланса в этом плане. Есть на то причины, вы сами понимаете, что мы очень молодая команда, средний возраст – 22 года. Поэтому ошибки есть и будут.

Но, знаете, скажу так: это наш стиль игры. Знаете, как Де Брюйне когда-то сказал, в Англии замечательно: когда приезжает к каждой команде «Манчестер Сити», и у каждого соперника есть свой стиль игры. Мне кажется, если на нас надеть какую-то другую форму, все поймут, что это стиль «Кривбасса». Поэтому мы понимаем наши проблемы, работаем над этим. Но, мне кажется, для болельщиков гораздо лучше смотреть такие интересные и эмоциональные матчи и получать от этого удовольствие»

