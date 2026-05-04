Пономаренко объяснил, как забил супергол в ворота Шахтера

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня для вас состоялось первое взрослое дерби на таком уровне – и вы забили гол. Какие впечатления после матча?

– Хорошие впечатления от игры, потому что это всегда положительные эмоции, когда играют «Динамо» и «Шахтер». Это праздник для всей Украины, для людей. Поэтому получил положительные эмоции. Хорошо, что забил, но, к сожалению, проиграли сегодня в этом дерби. Такое бывает, это футбол. Мы не останавливаемся, а движемся вперед. Сегодня «Шахтер», возможно, был сильнее и победил. Но впереди многое, есть к чему стремиться, и будем готовиться. Впереди у нас еще финал Кубка, поэтому нужно завоевывать трофей.

– В эпизоде с забитым мячом вы пробили с центра поля. Не каждый решится на такое...

– Почти не думал, это все происходит за секунду, можно сказать, импульс приходит в голову. Увидел, что Ризник далеко вышел из ворот, и решил пробить. Получилось, что забил – замечательно.

– Первый тайм был хорошим и качественным у «Динамо», вели в счете. Что произошло, по вашему мнению, во второй половине? Почему «горняки» смогли переломить ход матча?

– Честно, не знаю. Мы хорошо играли в первом тайме. Были моменты, могли забивать. Да и во втором тайме: и много моментов, и отмененный гол. Не знаю, что произошло. Возможно, сильно сели в оборону, отдали инициативу «Шахтеру», а их футболисты на мяче хорошо играют. Поэтому, наверное, этим и воспользовались. Это уже будем разбирать после игры, и нам укажут на ошибки, которых мы допускали.

– Эпизод на последних минутах, когда вы упали в штрафной площадке соперника: был ли фол?

– На мой взгляд, там чистый пенальти. «Шахтеру» назначили пенальти, когда Траоре упал в игре против «Зари». Такой же момент – угловой, меня держат, я падаю. Даже не посмотрели ничего… Больше нечего сказать.