ВИДЕО. Провал в обороне. Шахтер вышел вперед в матче против Динамо

В воскресенье, 3 мая, в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги проходит ключевое противостояние между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Поединок проходит на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Шахтер» вышел вперед в матче с «Динамо» – 2:1. На 68-й минуте забил Лассина Траоре.

Для Траоре этот гол стал пятым в текущем сезоне чемпионата Украины.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.

