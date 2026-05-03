Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Провал в обороне. Шахтер вышел вперед в матче против Динамо
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 19:39 | Обновлено 03 мая 2026, 20:03
ВИДЕО. Провал в обороне. Шахтер вышел вперед в матче против Динамо

Автором гола стал Лассина Траоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

В воскресенье, 3 мая, в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги проходит ключевое противостояние между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Поединок проходит на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Шахтер» вышел вперед в матче с «Динамо» – 2:1. На 68-й минуте забил Лассина Траоре.

Для Траоре этот гол стал пятым в текущем сезоне чемпионата Украины.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.

ВИДЕО. Провал в обороне. «Шахтер» повел в матче против «Динамо»

  

Дмитрий Олийченко
