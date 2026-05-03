Тревоги в Запорожье. Металлург и Виктория не смогли провести матч

Украина. Первая лига
03 мая 2026, 18:49
В воскресенье, 3 мая, в Запорожье планировалось провести матч 26-го тура Первой лиги. Местный «Металлург» должен был встретится с «Викторией» Сумы.

Поединок должен был начаться в 11:00. Но из-за продолжительной воздушной тревоги команды не могли выйти на поле.

Со временем ситуация не улучшилась. Было принято решение перенести поединок.

Новая дата матча – 4 мая. Начало встречи запланировано на 11:00.

В турнирной таблице Первой лиги запорожский «Металлург» занимает последнее место. «Виктория» идет на восьмой позиции.

Сергей Турчак
