Тревоги в Запорожье. Металлург и Виктория не смогли провести матч
Поединок «Металлург» Запорожье – «Виктория» Сумы пройдет 4 мая
В воскресенье, 3 мая, в Запорожье планировалось провести матч 26-го тура Первой лиги. Местный «Металлург» должен был встретится с «Викторией» Сумы.
Поединок должен был начаться в 11:00. Но из-за продолжительной воздушной тревоги команды не могли выйти на поле.
Со временем ситуация не улучшилась. Было принято решение перенести поединок.
Новая дата матча – 4 мая. Начало встречи запланировано на 11:00.
В турнирной таблице Первой лиги запорожский «Металлург» занимает последнее место. «Виктория» идет на восьмой позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку
Знаменитый тренер не хочет видеть иностранного специалиста