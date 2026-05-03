Победы Колоса-2 и ФК Вильхивцы. Результаты 29-го тура Второй лиги
Во Второй лиге завершилась игровая программа 29-го тура
В воскресенье, 3 мая, во Второй лиге прошли матчи 29-го тура. Команды групп А и Б провели два поединка.
В матче группы А ФК «Вильхивцы» принимало «Буковину-2». Хозяева не испытали особых проблем, обыграв соперника со счетом 4:0.
В группе Б «Левый Берег-2» принимал «Колос-2». На 29-й минуте матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги.
Поединок продолжили через несколько часов. «Колос-2» одержал победу, забив единственный мяч на 82-й минуте.
Вторая лига. 29-й тур, 3 мая
Вильхивцы – Буковина-2 – 4:0
Голы: Кобак, 12, Боцькив, 21, Скочеляс, 62 (автогол), Собослой, 84
Левый Берег-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Хруль, 82
