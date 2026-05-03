Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победы Колоса-2 и ФК Вильхивцы. Результаты 29-го тура Второй лиги
Вторая лига
Левый Берег-2
03.05.2026 03:00 – FT 0 : 1
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 мая 2026, 21:49 |
46
0

Победы Колоса-2 и ФК Вильхивцы. Результаты 29-го тура Второй лиги

Во Второй лиге завершилась игровая программа 29-го тура

03 мая 2026, 21:49 |
46
0
Победы Колоса-2 и ФК Вильхивцы. Результаты 29-го тура Второй лиги
ФК Колос-2

В воскресенье, 3 мая, во Второй лиге прошли матчи 29-го тура. Команды групп А и Б провели два поединка.

В матче группы А ФК «Вильхивцы» принимало «Буковину-2». Хозяева не испытали особых проблем, обыграв соперника со счетом 4:0.

В группе Б «Левый Берег-2» принимал «Колос-2». На 29-й минуте матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги.

Поединок продолжили через несколько часов. «Колос-2» одержал победу, забив единственный мяч на 82-й минуте.

Вторая лига. 29-й тур, 3 мая

Вильхивцы – Буковина-2 – 4:0

Голы: Кобак, 12, Боцькив, 21, Скочеляс, 62 (автогол), Собослой, 84

Левый Берег-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Хруль, 82

Видеозаписи матчей

Вильхивцы – Буковина-2 – 4:0

Левый Берег-2 – Колос-2 – 0:1

По теме:
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Вильхивцы Буковина-2 Черновцы Колос-2 Ковалевка Левый Берег-2 Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 03 мая 2026, 06:47 38
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ

Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03 мая 2026, 08:36 5
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью

Футболист может перейти в Бундеслигу

Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Футбол | 03.05.2026, 03:32
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.05.2026, 15:30
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Футбол | 03.05.2026, 20:29
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 20
Футбол
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 2
Бокс
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
03.05.2026, 10:12 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем