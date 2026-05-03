Нейтральные проиграли. Известны чемпионки Мадрида в женском парном разряде

Чешско-американский дуэт Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд стали чемпионками грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде в женском парном разряде.

В финальном поединке Катерина и Тейлор обыграли нейтральных теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер за 1 час и 29 минут – 7:6 (7:2), 6:2.

На пути к трофею теннисистки также обыграли дуэты: Людмила Киченок / Дезире Кравчик, Александра Эала / Зейнеп Сонмез, Ульрикке Эйкери / Куинн Глисон, Александра Крунич / Кристина Младенович.

За победу на супертурнире в Мадриде теннисистки заработали €409 520.

Для чешско-американского дуэта – это третий трофей тысячника подряд (Индиан-Уеллс-2026 и Майами-2026).

WTA 1000 Мадрид. Пары, финал

Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [2] – 6:7 (2:7), 2:6

