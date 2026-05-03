Оболонь – Кудровка. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ

Обнародованы стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Оболонь» и «Кудровка».

Пройдет поединок в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Стартует игра в 13:00 по местному времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Оболонь» за 25 сыгранных матчей набрала 23 очка, команда занимает 12-е место таблицы. «Кудровка» с 21 пунктом идет 13-й.

Оболонь: Марченко, Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Пелегенько, Мороз, Чех, Мединский, Суханов, Устименко

Кудровка: Яшков, Фарина, Коллахуаза, Гусев, Потимков, Виктор, Беляев,Сторчоув, Козак, Овусу, Глущенко

Стартовые составы на матч Оболонь – Кудровка: