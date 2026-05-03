Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Кудровка. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 11:59 | Обновлено 03 мая 2026, 12:58
126
0

Оболонь – Кудровка. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ

Поединок стартует в 13:00 по киевскому времени

03 мая 2026, 11:59 | Обновлено 03 мая 2026, 12:58
126
0
Оболонь – Кудровка. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Коллаж Sport.ua

Обнародованы стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Оболонь» и «Кудровка».

Пройдет поединок в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Стартует игра в 13:00 по местному времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Оболонь» за 25 сыгранных матчей набрала 23 очка, команда занимает 12-е место таблицы. «Кудровка» с 21 пунктом идет 13-й.

Оболонь: Марченко, Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Пелегенько, Мороз, Чех, Мединский, Суханов, Устименко

Кудровка: Яшков, Фарина, Коллахуаза, Гусев, Потимков, Виктор, Беляев,Сторчоув, Козак, Овусу, Глущенко

Стартовые составы на матч Оболонь – Кудровка:

По теме:
Оболонь – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ворскла – Левый Берег, Черноморец – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
Оболонь – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кудровка стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 02 мая 2026, 12:40 4
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход

Поляк близок к продолжению карьеры в Турине

Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Бокс | 02 мая 2026, 16:57 1
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве

Японский «Монстр» одолел своего соотечественника единогласным решением судей

Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Футбол | 03.05.2026, 03:32
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
Футбол | 03.05.2026, 10:23
Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Теннис | 02.05.2026, 19:31
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 30
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем