02 мая 2026, 22:31 | Обновлено 02 мая 2026, 22:32
Хрусталь за 145 млн евро. Форвард Ливерпуля снова травмирован

Александер Исак сыграл только пять матчей после прошлой травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Плохие новости для форварда «Ливерпуля» Александера Исака продолжают накапливаться. Дорогостоящий новичок в апреле залечил травму и впервые в году вышел на поле, но после пяти неполных матчей Исак снова травмировался, на сей раз на тренировке.

Английский клуб, скорее всего, направит его на обследование, чтобы определить тяжесть травмы. 26-летний швед, забивший всего три гола с момента перехода в «Ливерпуль», испытывает трудности с тем, чтобы закрепиться в основном составе, и пока не нашел формулу поддержания формы.

Он пропустит матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» в воскресенье. Это ставит главного тренера «красных» Арне Слота в затруднительное положение, поскольку другой нападающий Уго Экитике также выбыл из строя из-за травмы.

«Ливерпуль» ведет борьбу за третье место в таблице с «МЮ» и «Астон Виллой». 1 сентября прошлого года мерсисайдцы отдали «Ньюкаслу» за Исака 145 млн евро.

Руслан Полищук Источник: Footmercato
