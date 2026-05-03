Фонсека рассказал, удалось ли Яремчуку адаптироваться в чемпионате Франции

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ренном» и рассказал о своем отношении к форварду сборной Украины Роману Яремчуку.

«Когда встречаешься с такой сильной командой, как «Ренн», понимаешь, что у них много индивидуальных талантов. Думаю, что с Франком Хайзе команда значительно прибавила в командном плане.

У них также уверенности, но у нас свой подход к матчу. Мы знаем, что это будет очень напряженный, сложный поединок, но у нас будут возможности.

Роман Яремчук здесь, потому что я считаю, что у него есть способности и качества, чтобы быть нашим номером 9. Он играет на позиции, которая требует времени для адаптации. Думаю, он хорошо адаптировался.

Вначале Яремчук играл в очень напряженных матчах, но постепенно прогрессировал в команде. Этот тот игрок, который способен решать исход матчей. Он привносит в команду качества, которых у нас раньше не было».

Украинский форвард провел 11 матчей в футболке французского клуба, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Контракт 30-летнего нападающего принадлежит греческому «Олимпиакосу».