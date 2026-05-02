02 мая 2026, 16:48 | Обновлено 02 мая 2026, 16:52
ОФИЦИАЛЬНО. Слезы на глазах. Халк покинул Атлетико Минейро

Клуб проведет прощальную церемонию форварду

02 мая 2026, 16:48 | Обновлено 02 мая 2026, 16:52
ОФИЦИАЛЬНО. Слезы на глазах. Халк покинул Атлетико Минейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Халк

39-летний нападающий Халк официально покинул расположение бразильского клуба «Атлетико Минейро».

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Прощание Халка с фанатами «гало» состоится 10 мая перед матчем против «Ботафого».

«Я забираю с собой значительно больше, чем титулы – я забираю связь, которая изменила мою жизнь. «гало» и болельщики сделали так, что я почувствовал себя как дома с первого дня, и я буду вечно благодарен этому клубу, который научился любить.

Жду всех вас на арене, чтобы мы попрощались вместе – так, как заслуживает эта прекрасная история: с эмоциями, благодарностью и большим праздником.

Мои отношения с «гало» очень глубокие, и я никогда не потеряю связь с этими замечательными болельщиками. Именно поэтому мои дети останутся здесь, в Белу-Оризонти, и я настоял на сохранении своего ложа на стадионе», – сказал Халк.

Футболист уже поблагодарил игроков «Атлетико Минейро» за проведенные матчи вместе, не сдержав слезы во время речи.

В составе «Атлетико Минейро» нападающий провел пять лет, став легендой для клуба. На счету Халка 309 матчей за «гало», 140 голов и 56 ассистов.

Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Минейро
