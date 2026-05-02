Во второй раз не дают выйти на поле. Начало 2-го тайма матча УПЛ отложено
Многострадальная игра между Александрией и Колосом
В субботу, 2 мая, состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Александрией» и «Колосом». Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.
Первый тайм встречи завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Своевременно начать вторую половину матча не удалось – прозвучал сигнал воздушной тревоги, игра прервана на неопределенное время.
Интересно, что до этого команды долго не могли начать первый тайм, тоже из-за тревоги.
Футбол | 02 мая 2026, 15:50 0
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
Хоккей | 02 мая 2026, 10:30 11
Сложно давать прогноз на чемпионат мира в дивизионе 1A
Футбол | 02.05.2026, 03:32
Футбол | 02.05.2026, 16:00
Футбол | 02.05.2026, 08:08
