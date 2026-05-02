Во второй раз не дают выйти на поле. Начало 2-го тайма матча УПЛ отложено

В субботу, 2 мая, состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Александрией» и «Колосом». Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.

Первый тайм встречи завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Своевременно начать вторую половину матча не удалось – прозвучал сигнал воздушной тревоги, игра прервана на неопределенное время.

Интересно, что до этого команды долго не могли начать первый тайм, тоже из-за тревоги.