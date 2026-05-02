АРБЕЛОА: «Я публично защищал их и буду продолжать это делать»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа дал пресс-конференцию перед поединком 35-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который состоится 3 мая в 22:00 по Киеву:

«Я ожидаю матча между двумя командами, которым нужна победа в силу разных ситуаций, в которых мы находимся. Как всегда, стадион «Эспаньола» – непростое место для выступления. Там всегда царит отличная атмосфера, там замечательные болельщики и отличная команда под руководством фантастического тренера. Конечно, результаты не так хороши, как та работа, которую они проделывают уже несколько недель. То, что я видел от «Эспаньола» как команды в этом сезоне, произвело на меня огромное впечатление, поэтому я испытываю к ним большое уважение, и мы осознаем, с какими трудностями нам предстоит столкнуться завтра».

О Себальосе

«Я не участвую в публичных дискуссиях о ситуациях, которые складываются у меня с игроками. Прошло уже более 20 лет с тех пор, как я впервые вошел в раздевалку основной команды «Реала», и первое, чему я научился у опытных игроков, — это то, что то, что происходит в раздевалке «Реала», остается в раздевалке «Реала». Это то, что я взял на вооружение с тех пор и придерживаюсь до сих пор».

О смене тренера

«Меня волнует завтрашний матч. Это единственное, на чем я сосредоточен. Я всегда думал о «Реале», о команде, и для меня будущее – это завтра. Я понимаю все ваши вопросы и все проблемы, связанные с этой темой, но мой ответ на них всегда будет одним и тем же. Будущее – это завтра, и меня волнует матч против «Эспаньола», победа и три очка, которые важны для меня. В течение этих месяцев я говорил, что для меня каждый матч – это жизнь в «Реале», потому что именно так я это вижу. Я считаю, что самое важное для моей команды, моих игроков и клуба – это завтрашний матч».

Не хватает ли характера в раздевалке?

«Мы – очень молодая команда; достаточно взглянуть на средний возраст. Но я также часто говорил о великолепных игроках с яркой индивидуальностью и большим опытом, которые отлично справляются со своими задачами. В последнее время на поле возникали ситуации, которые нам нужно лучше понимать и решать, но когда у тебя молодой состав, могут случаться ошибки, свойственные молодости. В целом я считаю, что в этой команде тоже есть отличные лидеры и игроки с яркой индивидуальностью».

О потере очков

«Думаю, такие оценки вам решать. Как я всегда говорил, я здесь, чтобы говорить о тех месяцах или о том времени, что я нахожусь на этой должности. Это правда, что нам не удалось выиграть много матчей, особенно против соперников, у которых не следовало терять очки, и именно это болит больше всего. Наши лучшие игры были против соперников нашего уровня, сильных соперников. Есть матчи, в которых «Реал Мадрид» не может позволить себе терять очки, если мы хотим бороться за титул в Ла Лиге. Понятно, что бывают и ситуации, которые нам сложно контролировать и которые происходят слишком часто, как на прошлой неделе против «Бетиса» или в матче против «Жироны», а также во многих других играх. Но осознание того, что нам приходится бороться с такими ситуациями, не меняет того факта, что нам еще есть над чем работать».

О будущем Гонсало Гарсии

«Эти решения в большей степени зависят от самого игрока и клуба, и им предстоит совместно решить, что будет лучше всего. Конечно, я очень хорошо знаю Гонсало. Для меня он – молодой человек с исключительными способностями, производящий огромное впечатление, который, безусловно, получает меньше игрового времени, чем заслуживает, учитывая его трудолюбие, талант и тот вклад, который он мог бы внести. Но я вижу, что он работает очень хорошо. Это очень молодой игрок, у которого впереди большое будущее. Я призываю его не сдаваться, продолжать бороться. На его позиции в «Реале» огромная конкуренция, но это не умаляет того факта, что он отлично справляется со своей работой, и каждый раз, когда он мне был нужен, он демонстрировал свой уровень».

Вы разочарованы кем-то из своих игроков?

«Нет, конечно же. Я публично защищал их и буду продолжать это делать, потому что знаю, что я в их руках. Кроме того, из-за того, что они показывают мне день за днем, из-за их самоотдачи, потому что они всегда стараются выкладываться на все сто. А еще потому, что я считаю, что именно так и должен поступать тренер. С большинством из них у нас довольно откровенные отношения; мы много разговаривали наедине, и я считаю, что все, что нам нужно решить, мы должны делать между собой. Пока я на этой должности, я всегда буду их защищать».

О Мастантуоно

«Это молодой человек, который отлично справляется со своими обязанностями и, когда выходит на поле, явно стремится продемонстрировать всё, на что он способен, и показать болельщикам «Реала», какого игрока они приобрели. Он действительно молод и вполне мог бы ещё играть за юношескую команду клуба, но уже сейчас видно, каким талантом он обладает и насколько он зрел. Судя по тому, как он говорит и ведет себя, не похоже, что ему 18 лет, и мне он кажется молодым человеком с необыкновенным будущим. В него стоит инвестировать из-за его таланта, способностей, самоотдачи и менталитета. Я думаю, что в «Реале» всегда найдется место аргентинским игрокам, потому что они разделяют такие ценности, как темперамент и победный менталитет, которые соответствуют тому, что представляет собой «Реал». Франко очень хорошо воплощает то, каким должен быть игрок «Реала». Надеюсь, мы сможем наслаждаться его игрой еще много лет».

Что произошло после перерыва?

«Многое. Проходит много матчей, и действительно, результаты далеки от того, чего должен добиваться «Реал Мадрид». В наши дни победу не выиграешь, просто выйдя из автобуса, но очевидно, что разница в уровне между игроками «Реала» и соперниками существует лишь на бумаге. Как я всегда говорю, нам нужно значительно улучшить свою игру на коллективном уровне. Сейчас я считаю, что даже с тем талантом, который у нас есть, недостаточно просто вести мяч по земле и играть индивидуально. Думаю, нам нужна коллективная идея, план, структура, схемы и движения. Нужно знать, что сделает партнер по команде, как мы хотим вывести соперника из равновесия. Все это, очевидно, требует, возможно, иного менталитета, чем тот, который у нас был, и мы заплатили за это очками».