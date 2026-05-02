  4. Реал получил неутешительные новости перед Эль Класико
02 мая 2026, 13:58
Реал получил неутешительные новости перед Эль Класико

Дани Карвахаль выбыл на 2 недели

ФК Реал Мадрид. Дани Карвахаль

Мадридский «Реал» официально сообщил о травме испанского правого защитника Дани Карвахаля.

По информации клубной пресс-службы, 34-летний футболист получил перелом дистальной фаланги пальца правой стопы.

Восстановление после такой травмы обычно занимает от двух недель, то есть игрок, скорее всего, пропустит матч 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (10 мая).

В сезоне 2025/26 Дани Карвахаль из-за травм провел 20 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее Дани Карвахаль попал в список футболистов, которые должны покинуть «Реал».

Дани Карвахаль Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма перелом
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
