Реал получил неутешительные новости перед Эль Класико
Дани Карвахаль выбыл на 2 недели
Мадридский «Реал» официально сообщил о травме испанского правого защитника Дани Карвахаля.
По информации клубной пресс-службы, 34-летний футболист получил перелом дистальной фаланги пальца правой стопы.
Восстановление после такой травмы обычно занимает от двух недель, то есть игрок, скорее всего, пропустит матч 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (10 мая).
В сезоне 2025/26 Дани Карвахаль из-за травм провел 20 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее Дани Карвахаль попал в список футболистов, которые должны покинуть «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
