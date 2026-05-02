  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «У Ямаля все хорошо, прогресс хороший»
Испания
02 мая 2026, 12:58 | Обновлено 02 мая 2026, 13:53
Тренер «Барселоны» дал пресс-конференцию перед матчем с «Осасуной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал пресс-конференцию перед матчем 34-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится 2 мая в 22:00 по Киеву.

«Я помню тот день (прим. – матч с «Осасуной» в первом круге, который, завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:0) , потому что мы внесли много изменений в стартовый состав. Завтра мы так поступать не будем. Думаю, сейчас у нас хороший период. Я также знаю, что «Осасуна» играет хорошо и что одна из их целей – выйти в еврокубки в следующем сезоне. Как всегда, нам придется выложиться на все сто».

«Мы сосредоточены только на следующем матче. Я не силен в цифрах. Было бы идеально, если бы мы могли выиграть каждый матч, но у нас еще есть несколько сложных соперников. Мы должны играть на пределе своих возможностей. Такова наша философия и менталитет. Я доволен тем, что вижу на тренировках. Команда сосредоточена на 100%».

«Травмы случаются. Рафинья всегда выкладывается на все 100%. Такова его ментальность, его отношение. Он очень помогает нам, но в этом сезоне у него не все гладко. Важно, чтобы он вернулся. Он поедет с командой, и посмотрим, что будет. Он капитан. Может быть, он даст нам то, что нам нужно».

«Я не знаю, что будет с Андреасом (прим. – сможет ли он сыграть в этом сезоне), нужно действовать постепенно. Он будет с нами завтра».

«Мы на связи. У Ямаля все хорошо, прогресс хороший. Думаю, мы увидим его на чемпионате мира. У него есть время, чтобы восстановиться и вернуться. Это то, чего он хочет».

«Люди благодарят меня каждый день, для меня это честь. В конце концов, когда ты тренируешь такой клуб, как «Барса», главное – это выигрывать титулы. Когда мы начинали этот путь, это была наша цель. У нас фантастическая атмосфера; главное – то, как мы играем, как поддерживаем друг друга. Они отдают все ради этого клуба. Здесь царит фантастическая атмосфера. Мы все в этом вместе».

«Ощущения просто невероятные, даже когда проигрываешь. Мне нравится, как играет команда: ребята всегда выкладываются на полную, действуют уверенно, и на это просто удовольствие смотреть. Я горжусь ими. В следующем сезоне я хочу продолжать совершенствоваться, но мы ещё не закончили. Во второй половине сезона мы идём по плану, но нам нужно выиграть ещё несколько матчей».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 28 1 4 87 - 30 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 85
2 Реал Мадрид 33 23 5 5 68 - 31 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 74
3 Вильярреал 33 20 5 8 59 - 38 02.05.26 15:00 Вильярреал - Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад 65
4 Атлетико Мадрид 33 18 6 9 56 - 37 02.05.26 17:15 Валенсия - Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 60
5 Бетис 33 12 14 7 49 - 41 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис 50
6 Хетафе 33 13 5 15 28 - 34 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 44
7 Сельта 33 11 11 11 45 - 43 03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес 44
8 Реал Сосьедад 33 11 10 12 52 - 52 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад 43
9 Осасуна 33 11 9 13 39 - 40 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона 42
10 Атлетик Бильбао 33 12 5 16 36 - 48 02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис 41
11 Райо Вальекано 33 9 12 12 33 - 41 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 39
12 Валенсия 33 10 9 14 37 - 48 02.05.26 17:15 Валенсия - Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия 39
13 Эспаньол 33 10 9 14 37 - 49 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 39
14 Эльче 33 9 11 13 44 - 50 03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка 38
15 Мальорка 34 10 8 16 42 - 51 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 38
16 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38
17 Алавес 33 9 9 15 38 - 49 02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес 36
18 Севилья 33 9 7 17 40 - 55 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия 34
19 Леванте 33 8 9 16 37 - 50 02.05.26 15:00 Вильярреал - Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо 33
20 Реал Овьедо 33 6 10 17 26 - 51 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо 28
Полная таблица

Барселона Барселона - Осасуна Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма Ламин Ямаль пресс-конференция Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: Football Espana
В Динамо отреагировали на поражение Шахтера и рассказали о Классическом
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
