Ханс-Дитер ФЛИК: «У Ямаля все хорошо, прогресс хороший»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал пресс-конференцию перед матчем 34-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится 2 мая в 22:00 по Киеву.

«Я помню тот день (прим. – матч с «Осасуной» в первом круге, который, завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:0) , потому что мы внесли много изменений в стартовый состав. Завтра мы так поступать не будем. Думаю, сейчас у нас хороший период. Я также знаю, что «Осасуна» играет хорошо и что одна из их целей – выйти в еврокубки в следующем сезоне. Как всегда, нам придется выложиться на все сто».

«Мы сосредоточены только на следующем матче. Я не силен в цифрах. Было бы идеально, если бы мы могли выиграть каждый матч, но у нас еще есть несколько сложных соперников. Мы должны играть на пределе своих возможностей. Такова наша философия и менталитет. Я доволен тем, что вижу на тренировках. Команда сосредоточена на 100%».

«Травмы случаются. Рафинья всегда выкладывается на все 100%. Такова его ментальность, его отношение. Он очень помогает нам, но в этом сезоне у него не все гладко. Важно, чтобы он вернулся. Он поедет с командой, и посмотрим, что будет. Он капитан. Может быть, он даст нам то, что нам нужно».

«Я не знаю, что будет с Андреасом (прим. – сможет ли он сыграть в этом сезоне), нужно действовать постепенно. Он будет с нами завтра».

«Мы на связи. У Ямаля все хорошо, прогресс хороший. Думаю, мы увидим его на чемпионате мира. У него есть время, чтобы восстановиться и вернуться. Это то, чего он хочет».

«Люди благодарят меня каждый день, для меня это честь. В конце концов, когда ты тренируешь такой клуб, как «Барса», главное – это выигрывать титулы. Когда мы начинали этот путь, это была наша цель. У нас фантастическая атмосфера; главное – то, как мы играем, как поддерживаем друг друга. Они отдают все ради этого клуба. Здесь царит фантастическая атмосфера. Мы все в этом вместе».

«Ощущения просто невероятные, даже когда проигрываешь. Мне нравится, как играет команда: ребята всегда выкладываются на полную, действуют уверенно, и на это просто удовольствие смотреть. Я горжусь ими. В следующем сезоне я хочу продолжать совершенствоваться, но мы ещё не закончили. Во второй половине сезона мы идём по плану, но нам нужно выиграть ещё несколько матчей».