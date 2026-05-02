Ханс-Дитер ФЛИК: «У Ямаля все хорошо, прогресс хороший»
Тренер «Барселоны» дал пресс-конференцию перед матчем с «Осасуной»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал пресс-конференцию перед матчем 34-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится 2 мая в 22:00 по Киеву.
«Я помню тот день (прим. – матч с «Осасуной» в первом круге, который, завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:0) , потому что мы внесли много изменений в стартовый состав. Завтра мы так поступать не будем. Думаю, сейчас у нас хороший период. Я также знаю, что «Осасуна» играет хорошо и что одна из их целей – выйти в еврокубки в следующем сезоне. Как всегда, нам придется выложиться на все сто».
«Мы сосредоточены только на следующем матче. Я не силен в цифрах. Было бы идеально, если бы мы могли выиграть каждый матч, но у нас еще есть несколько сложных соперников. Мы должны играть на пределе своих возможностей. Такова наша философия и менталитет. Я доволен тем, что вижу на тренировках. Команда сосредоточена на 100%».
«Травмы случаются. Рафинья всегда выкладывается на все 100%. Такова его ментальность, его отношение. Он очень помогает нам, но в этом сезоне у него не все гладко. Важно, чтобы он вернулся. Он поедет с командой, и посмотрим, что будет. Он капитан. Может быть, он даст нам то, что нам нужно».
«Я не знаю, что будет с Андреасом (прим. – сможет ли он сыграть в этом сезоне), нужно действовать постепенно. Он будет с нами завтра».
«Мы на связи. У Ямаля все хорошо, прогресс хороший. Думаю, мы увидим его на чемпионате мира. У него есть время, чтобы восстановиться и вернуться. Это то, чего он хочет».
«Люди благодарят меня каждый день, для меня это честь. В конце концов, когда ты тренируешь такой клуб, как «Барса», главное – это выигрывать титулы. Когда мы начинали этот путь, это была наша цель. У нас фантастическая атмосфера; главное – то, как мы играем, как поддерживаем друг друга. Они отдают все ради этого клуба. Здесь царит фантастическая атмосфера. Мы все в этом вместе».
«Ощущения просто невероятные, даже когда проигрываешь. Мне нравится, как играет команда: ребята всегда выкладываются на полную, действуют уверенно, и на это просто удовольствие смотреть. Я горжусь ими. В следующем сезоне я хочу продолжать совершенствоваться, но мы ещё не закончили. Во второй половине сезона мы идём по плану, но нам нужно выиграть ещё несколько матчей».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|28
|1
|4
|87 - 30
|02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано
|85
|2
|Реал Мадрид
|33
|23
|5
|5
|68 - 31
|03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид
|74
|3
|Вильярреал
|33
|20
|5
|8
|59 - 38
|02.05.26 15:00 Вильярреал - Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|18
|6
|9
|56 - 37
|02.05.26 17:15 Валенсия - Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид
|60
|5
|Бетис
|33
|12
|14
|7
|49 - 41
|03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис
|50
|6
|Хетафе
|33
|13
|5
|15
|28 - 34
|03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе
|44
|7
|Сельта
|33
|11
|11
|11
|45 - 43
|03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес
|44
|8
|Реал Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52 - 52
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад
|43
|9
|Осасуна
|33
|11
|9
|13
|39 - 40
|02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона
|42
|10
|Атлетик Бильбао
|33
|12
|5
|16
|36 - 48
|02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис
|41
|11
|Райо Вальекано
|33
|9
|12
|12
|33 - 41
|03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано
|39
|12
|Валенсия
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|02.05.26 17:15 Валенсия - Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|39
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37 - 49
|03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе
|39
|14
|Эльче
|33
|9
|11
|13
|44 - 50
|03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка
|38
|15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42 - 51
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|38
|16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36 - 51
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|38
|17
|Алавес
|33
|9
|9
|15
|38 - 49
|02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес
|36
|18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40 - 55
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|34
|19
|Леванте
|33
|8
|9
|16
|37 - 50
|02.05.26 15:00 Вильярреал - Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо
|33
|20
|Реал Овьедо
|33
|6
|10
|17
|26 - 51
|03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо
|28
