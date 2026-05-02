  4. МИЧЕЛ: «Когда ты не забиваешь, тебя наказывают»
Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в матче 34-го тура Ла Лиги:

«Мы не заслуживали поражения, но допустили ошибку в опасной ситуации. Второй тайм полностью принадлежал нам, но когда ты не забиваешь, тебя наказывают.

В чужой штрафной мы действовали не очень хорошо. В первом тайме у нас было три или четыре явных возможности для контратак. Во втором тайме мы доминировали... но нам не хватало точности.

Мы хорошо настроили игру на защиту от навесов, но наша защита в штрафной слаба.

Когда вы настраиваете игру на хорошую защиту от навесов... защита в штрафной плохая. А против команды с Мурики, Саму Коштой... мы не смогли их контролировать. Команда активизировалась и создавала моменты, чтобы нанести им ущерб, но мы их не реализовали. Теперь нам нужно смотреть вперед.

Три поражения подряд? У нас еще есть время на все. У нас есть четыре матча, чтобы все исправить. Мы не знаем, сколько очков нам нужно, чтобы остаться в Ла Лиге. Нам нужно победить в Вальекасе».

Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Marca
