Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Я считаю, что мы заслуживали камбэк»
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 10:45
51
0

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью с «Полтавой» (3:3) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Владимир, что произошло в начале игры?

– Я считаю, что сами виноваты в таком результате. В начале игры удалось завладеть инициативой, забить два мяча. Сами виноваты в том, что были неорганизованы в оборонительных действиях. Недостаточно коммуникации, видимо, какая-то расконцентрация после двух забитых мячей. На этом нас и поймал соперник. Воспользовался своими моментами.

– Команда все равно могла рассчитывать на победу?

– Я считаю, что мы заслуживали камбэка и три очка. У нас было очень много возможностей. Что касается недооценки соперника, то ее не было. Сами помните ту игру, которая была в прошлом туре, против «Динамо». Прошло немного времени, и где-то, наверное, мы эмоционально были не готовы к этой игре. Надо было дисциплинированно, собрано взаимодействовать в оборонительных действиях.

– Сегодня большая группа наших болельщиков приехала поддержать команду. Поддержка ощущалась?

– Да, и мы им очень благодарны. От себя лично прошу прощения, что не подошел к ним после игры. Было очень много эмоций, я был расстроен. Очень приятно, когда они не только дома, но и на выездах нас поддерживают. Это вдохновляет, это подталкивает вперед. У нас самые лучшие болельщики.

Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полтава - Кривбасс Владимир Виливальд
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем