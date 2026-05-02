Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Я считаю, что мы заслуживали камбэк»

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью с «Полтавой» (3:3) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Владимир, что произошло в начале игры?

– Я считаю, что сами виноваты в таком результате. В начале игры удалось завладеть инициативой, забить два мяча. Сами виноваты в том, что были неорганизованы в оборонительных действиях. Недостаточно коммуникации, видимо, какая-то расконцентрация после двух забитых мячей. На этом нас и поймал соперник. Воспользовался своими моментами.

– Команда все равно могла рассчитывать на победу?

– Я считаю, что мы заслуживали камбэка и три очка. У нас было очень много возможностей. Что касается недооценки соперника, то ее не было. Сами помните ту игру, которая была в прошлом туре, против «Динамо». Прошло немного времени, и где-то, наверное, мы эмоционально были не готовы к этой игре. Надо было дисциплинированно, собрано взаимодействовать в оборонительных действиях.

– Сегодня большая группа наших болельщиков приехала поддержать команду. Поддержка ощущалась?

– Да, и мы им очень благодарны. От себя лично прошу прощения, что не подошел к ним после игры. Было очень много эмоций, я был расстроен. Очень приятно, когда они не только дома, но и на выездах нас поддерживают. Это вдохновляет, это подталкивает вперед. У нас самые лучшие болельщики.