01 мая 2026, 23:52 |
История дня. В Нидерландах выдали супер-драму в борьбе за Эредивизи

Основное время матча между Валвейком и Родой завершилось со счетом 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся ответный матч 1/8 финала плей-офф за выход в Эредивизи между «Валвейком» и «Родой».

Игра прошла на стадионе «Мандемакеос» в Валвейке. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

Интересно, что «Валвейку» удалось сравнять счет по сумме встреч лишь на 90+7-й минуте игры. До этого дальше должна была пройти «Рода». В серии пенальти футболисты гостевой команды не забили 3 из 4 ударов.

Следующим соперником «Валвейка» станет «Виллем II».

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/8 финала, 1 мая

Валвейк – Рода – 1:1 (пенальти – 3:1, первый матч – 1:1)

Голы: Унекен, 90+7 – ван ден Харк, 52

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам ван Гелдерен (РКК Валвейк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рошон ван Эйма (РКК Валвейк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jerome Deom (Рода).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниел ван Кам (РКК Валвейк).
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Jesper Uneken (РКК Валвейк), асcист Михиль Крамер.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Anthony van den Hurk (Рода), асcист Joey Mueller.
По теме:
Лидс убедительно переиграл Бернли и обезопасил себя от вылета из АПЛ
Феникс-Мариуполь – Агробизнес – 4:0. Разгром фаворита. Видео голов и обзор
Зона вылета все ближе. Жирона с Цыганковым проиграла Мальорке
Валвейк Рода чемпионат Нидерландов по футболу видео голов и обзор серия пенальти
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ
Футбол | 01 мая 2026, 19:23 24
Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ
Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ

Основное внимание – к греческому Олимпиакосу и шотландскому Рейнджерс

Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Футбол | 01 мая 2026, 22:55 2
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги

Первый тайм игры с Мальоркой закончился для Жироны со счетом 0:1

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01.05.2026, 00:12
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Популярные новости
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
30.04.2026, 17:59 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
01.05.2026, 13:06 10
Хоккей
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 20
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 7
Футбол
