История дня. В Нидерландах выдали супер-драму в борьбе за Эредивизи
Основное время матча между Валвейком и Родой завершилось со счетом 1:1
В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся ответный матч 1/8 финала плей-офф за выход в Эредивизи между «Валвейком» и «Родой».
Игра прошла на стадионе «Мандемакеос» в Валвейке. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.
Интересно, что «Валвейку» удалось сравнять счет по сумме встреч лишь на 90+7-й минуте игры. До этого дальше должна была пройти «Рода». В серии пенальти футболисты гостевой команды не забили 3 из 4 ударов.
Следующим соперником «Валвейка» станет «Виллем II».
Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/8 финала, 1 мая
Валвейк – Рода – 1:1 (пенальти – 3:1, первый матч – 1:1)
Голы: Унекен, 90+7 – ван ден Харк, 52
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Основное внимание – к греческому Олимпиакосу и шотландскому Рейнджерс
Первый тайм игры с Мальоркой закончился для Жироны со счетом 0:1