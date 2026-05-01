История дня. В Нидерландах выдали супер-драму в борьбе за Эредивизи

В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся ответный матч 1/8 финала плей-офф за выход в Эредивизи между «Валвейком» и «Родой».

Игра прошла на стадионе «Мандемакеос» в Валвейке. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

Интересно, что «Валвейку» удалось сравнять счет по сумме встреч лишь на 90+7-й минуте игры. До этого дальше должна была пройти «Рода». В серии пенальти футболисты гостевой команды не забили 3 из 4 ударов.

Следующим соперником «Валвейка» станет «Виллем II».

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/8 финала, 1 мая

Валвейк – Рода – 1:1 (пенальти – 3:1, первый матч – 1:1)

Голы: Унекен, 90+7 – ван ден Харк, 52

Видеообзор матча