Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение

Будущее вратаря Андрея Лунина в «Реале» вновь оказалось под серьёзным вопросом после неоднозначного сезона.

Украинец получал шансы из-за травм Тибо Куртуа, однако не смог окончательно убедить тренерский штаб в своей надежности.

Президент клуба Флорентино Перес уже рассматривает варианты усиления вратарской позиции. Перес сначала считал Лунина надежным дублером и видел его будущее в команде, сейчас же его мнение изменилось.

Дополнительное давление на Лунина создает и конкуренция со стороны молодых талантов.

Несмотря на долгосрочный контракт, «Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу украинца, если они будут выгодными. Сам Лунин также должен определиться со своим будущим – остаться в роли запасного или искать стабильную игровую практику в другом клубе.