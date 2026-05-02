  4. Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02 мая 2026, 09:28
9280
3

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение

Президент «Реала» готов отпустить украинца

02 мая 2026, 09:28 |
9280
3 Comments
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Будущее вратаря Андрея Лунина в «Реале» вновь оказалось под серьёзным вопросом после неоднозначного сезона.

Украинец получал шансы из-за травм Тибо Куртуа, однако не смог окончательно убедить тренерский штаб в своей надежности.

Президент клуба Флорентино Перес уже рассматривает варианты усиления вратарской позиции. Перес сначала считал Лунина надежным дублером и видел его будущее в команде, сейчас же его мнение изменилось.

Дополнительное давление на Лунина создает и конкуренция со стороны молодых талантов.

Несмотря на долгосрочный контракт, «Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу украинца, если они будут выгодными. Сам Лунин также должен определиться со своим будущим – остаться в роли запасного или искать стабильную игровую практику в другом клубе.

«Цыганков слабый». Украинцу вынесли суровый вердикт в Испании
Худший на поле. Известна оценка Цыганкова за матч против Мальорки
Жирона – Мальорка – 0:1. Симуляция Цыганкова. Видео гола и обзор
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 01 мая 2026, 21:58 9
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

Знаменитый украинский клуб на грани краха из-за финансовых трудностей
Футбол | 02 мая 2026, 01:32 0
Знаменитый украинский клуб на грани краха из-за финансовых трудностей
Знаменитый украинский клуб на грани краха из-за финансовых трудностей

У «Ворсклы» – проблемы

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 01.05.2026, 10:07
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.05.2026, 00:38
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
То було вчора,  сьогодні залишить
Лунин. Сиди себе и получай бабки.такая Лафа не часто бывает. В других клубах такого счастья не будет.
Та нехай вже відпустить, роками вже чекаємо 
Популярные новости
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
30.04.2026, 17:59 5
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 8
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
