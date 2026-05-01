Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новости для Трубина: Бенфика нашла нового вратаря. Известна сумма трансфера
Португалия
01 мая 2026, 21:58 | Обновлено 01 мая 2026, 22:48
1193
2

Новости для Трубина: Бенфика нашла нового вратаря. Известна сумма трансфера

Темирлан Анарбеков попал на радары «Бенфики» и «Спортинга»

01 мая 2026, 21:58 | Обновлено 01 мая 2026, 22:48
1193
2 Comments
Новости для Трубина: Бенфика нашла нового вратаря. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Темирлан Анарбеков

Казахский вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков привлекает внимание «Бенфики» и «Спортинга». Об этом сообщает журналист Ермухамед Маулен.

По информации источника, два португальских гранда готовы выложить за 22-летнего футболиста сумму в размере 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Темирлана Анарбекова 16 матчей на клубном уровне, семь из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Вратарь «Кайрата» за шесть матчей Лиги чемпионов получил среднюю оценку 8.17 балла по версии SofaScore.

В составе «Бенфики» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» определились с тренером.

По теме:
Бенфика Спортинг Лиссабон трансферы Кайрат Алматы чемпионат Казахстана по футболу чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ось тут можна і придбати.
2,5 млн це для Бенфіки не багато
Ответить
0
Дивно що він так привернув їхню увагу
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем