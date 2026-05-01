Новости для Трубина: Бенфика нашла нового вратаря. Известна сумма трансфера
Темирлан Анарбеков попал на радары «Бенфики» и «Спортинга»
Казахский вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков привлекает внимание «Бенфики» и «Спортинга». Об этом сообщает журналист Ермухамед Маулен.
По информации источника, два португальских гранда готовы выложить за 22-летнего футболиста сумму в размере 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету Темирлана Анарбекова 16 матчей на клубном уровне, семь из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Вратарь «Кайрата» за шесть матчей Лиги чемпионов получил среднюю оценку 8.17 балла по версии SofaScore.
В составе «Бенфики» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
2,5 млн це для Бенфіки не багато