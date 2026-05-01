Новости для Трубина: Бенфика нашла нового вратаря. Известна сумма трансфера

Казахский вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков привлекает внимание «Бенфики» и «Спортинга». Об этом сообщает журналист Ермухамед Маулен.

По информации источника, два португальских гранда готовы выложить за 22-летнего футболиста сумму в размере 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Темирлана Анарбекова 16 матчей на клубном уровне, семь из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Вратарь «Кайрата» за шесть матчей Лиги чемпионов получил среднюю оценку 8.17 балла по версии SofaScore.

В составе «Бенфики» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

