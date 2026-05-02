В субботу, 2 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Чрезвычайно сложный период сейчас переживает «Вулверхэмптон». Коллектив вылетел из Премьер-лиги еще за 4 тура до завершения сезона, ведь расстояние от безопасной зоны составляет уже 19 баллов. В общей сложности, за 34 игры чемпионата «Вулверхэмптон» завоевал всего 17 очков, из-за чего и находится на последнем, 20-м месте общего зачета.

В Кубке Англии коллектив также не удивил, одолев лишь второлигу «Шрусбери» и «Гримсби». Однако на стадии 1/8 финала «Вулверхэмптон» со счетом 1:3 уступил «Ливерпулю».

Сандерленд

А вот «Сандерленд» после длительного путешествия по низшим дивизионам смог построить действительно конкурентоспособный коллектив. После 34 матчей Премьер-лиги на балансе «черных кошек» есть 46 очков, благодаря которым они находятся на 12-й строчке общего зачета. Однако расстояние даже от топ-6 невелико – всего 4 зачетных пункта.

В Кубке Англии «Сандерленд» обыграл «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», однако на стадии 1/8 финала потерпел поражение от перволигового «Порт Вейла» со счетом 1:0.

Личные встречи

За последние 8 лет коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата Англии. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Сандерленд».

Интересные факты

«Вулверхэмптон» пропустил 62 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Вулверхэмптон» проиграл в 4/5 предыдущих матчах.

В 3/4 предыдущих играх «Сандерленда» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.