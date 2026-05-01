ВИДЕО. Динамо готовится к Шахтеру. Клуб не раскрыл ситуацию с травмами

Динамо на официальном сайте рассказало о том, как киевляне готовятся к матчу чемпионата Украины против Шахтера. Встреча пройдет 3 мая, начало в 18:00.

Интересно, что клуб решил не раскрывать данные о травмированных, хотя обычно Динамо перед туром рассказывало о тех, кто вернулся к работе и тех, кто не сможет выйти на поле.

В этой раз такой информации нет.

После разминки в тренажерном зале бело-синие переместились на футбольное поле. Там игроки и тренерский штаб Динамо поздравили с днем ​​рождения Виталия Кулыбу – сегодня тренеру по физической подготовке первой команды исполнился 41 год. Именинника поздравили традиционным праздничным коридором.

После этого началась основная часть тренировки. Сначала футболисты работали над усовершенствованием скоростных показателей и выполняли упражнения, связанные с беговой работой. Далее динамовцы перешли к упражнениям с мячом. Полевые игроки были разделены на три группы. По условиям задания, каждой из групп необходимо было провести пасовую комбинацию, которая завершалась ударом по маленьким воротам. Команды соревновались между собой на скорость и точность, а проигравшие должны были исполнить наказание.

Затем футболисты работали в двустороннем формате с использованием нейтрального игрока. Подопечные Игоря Костюка оттачивали игровые ситуации, а у каждой из команд была своя специфическая задача.