ЭМЕРИ: «Вы делаете очень плохую работу, потому что это было очевидно»
Тренер «Астон Виллы» недоволен судейством
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери раскритиковал действия VAR в матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» (1:0), который в первом тайме не позвал арбитра посмотреть эпизод с грубым подкатом Андерсона против Уоткинса.
«Фантастический арбитр, фантастический... но VAR работает очень, очень плохо. Это прямая красная карточка – я не понимаю, почему VAR не позвал арбитра, ведь это настолько очевидно.
И это очень, очень важно. Это огромная, огромная ошибка. VAR несет ответственность.
Арбитр – фантастическая, фантастическая работа, 10 из 10. Я оценил, как он управлял матчем на протяжении 90 минут.
Но я пересмотрел эпизод – вау. Огромный риск. Он мог сломать ему лодыжку. VAR – где вы? Пожалуйста. Это ваша ответственность. Мы профессионалы. Вы делаете очень плохую работу, потому что это было очевидно для всех. Он мог сломать лодыжку.
Я всегда уважаю арбитров, но VAR я не понимаю. Это несправедливо».
Ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в Бирмингеме в четверг, 7 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Додо особо выделил Жуниора Мораеса, а также журналиста, имя которого не назвал
Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет