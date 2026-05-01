01 мая 2026, 18:55 | Обновлено 01 мая 2026, 18:56
ЭМЕРИ: «Вы делаете очень плохую работу, потому что это было очевидно»

Тренер «Астон Виллы» недоволен судейством

01 мая 2026, 18:55 | Обновлено 01 мая 2026, 18:56
422
1 Comments
ЭМЕРИ: «Вы делаете очень плохую работу, потому что это было очевидно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери раскритиковал действия VAR в матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» (1:0), который в первом тайме не позвал арбитра посмотреть эпизод с грубым подкатом Андерсона против Уоткинса.

«Фантастический арбитр, фантастический... но VAR работает очень, очень плохо. Это прямая красная карточка – я не понимаю, почему VAR не позвал арбитра, ведь это настолько очевидно.

И это очень, очень важно. Это огромная, огромная ошибка. VAR несет ответственность.

Арбитр – фантастическая, фантастическая работа, 10 из 10. Я оценил, как он управлял матчем на протяжении 90 минут.

Но я пересмотрел эпизод – вау. Огромный риск. Он мог сломать ему лодыжку. VAR – где вы? Пожалуйста. Это ваша ответственность. Мы профессионалы. Вы делаете очень плохую работу, потому что это было очевидно для всех. Он мог сломать лодыжку.

Я всегда уважаю арбитров, но VAR я не понимаю. Это несправедливо».

Ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в Бирмингеме в четверг, 7 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

VAR смерть футболу.
