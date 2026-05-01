ВИДЕО. Идут на рекорд? Полтава и Кривбасс забили 5 голов за 16 минут

В пятницу, 1 мая, состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Кривбасс». Команды встретились на стадионе «Звезда» в Кропивницком.

По состоянию на 16-ю минуту счет 3:2 в пользу полтавчан – команды забили 5 голов менее чем за тайм.

Интересно, что «Кривбасс» первым вышел вперед, даже забил дважды, но затем пропустил 3 гола.

Рекорд УПЛ по результативности был установлен в прошлом матче «Кривбасса», когда команда дома проиграла «Динамо» со счетом 5:6.

