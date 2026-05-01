ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом
Эндрик сделал резонансное заявление
Бразильский нападающий «Лиона» Эндрик оказался в центре внимания после откровенного признания.
19-летний форвард, контракт которого принадлежит «Реалу», заявил: «Футбол — не очень приятное место. Это очень сложная среда».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Также он добавил, что не хотел бы видеть сына в футболе: «Надеюсь, он станет врачом, юристом или выберет другой путь».
Заявление быстро разлетелось по соцсетям и вызвало активные обсуждения среди болельщиков.
🚨🗣️ Endrick: "Football is NOT a nice place."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 30, 2026
"I hope my son becomes a doctor, a lawyer, something else." pic.twitter.com/orUIVkH8kr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
