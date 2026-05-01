  ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом
01 мая 2026, 00:27 | Обновлено 01 мая 2026, 00:30
429
0

ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом

Эндрик сделал резонансное заявление

01 мая 2026, 00:27 | Обновлено 01 мая 2026, 00:30
429
0
ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий «Лиона» Эндрик оказался в центре внимания после откровенного признания.

19-летний форвард, контракт которого принадлежит «Реалу», заявил: «Футбол — не очень приятное место. Это очень сложная среда».

Также он добавил, что не хотел бы видеть сына в футболе: «Надеюсь, он станет врачом, юристом или выберет другой путь».

Заявление быстро разлетелось по соцсетям и вызвало активные обсуждения среди болельщиков.

фото lifestyle Эндрик Лион Реал Мадрид Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Guardian
