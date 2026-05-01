ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом

Бразильский нападающий «Лиона» Эндрик оказался в центре внимания после откровенного признания.

19-летний форвард, контракт которого принадлежит «Реалу», заявил: «Футбол — не очень приятное место. Это очень сложная среда».

Также он добавил, что не хотел бы видеть сына в футболе: «Надеюсь, он станет врачом, юристом или выберет другой путь».

Заявление быстро разлетелось по соцсетям и вызвало активные обсуждения среди болельщиков.