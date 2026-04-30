  4. Форварда из Ла Лиги дисквалифицировали на 7 матчей. Что он сделал?
Форварда из Ла Лиги дисквалифицировали на 7 матчей. Что он сделал?

Иси Паласон оскорбил арбитра во время матча против Реал Сосьедад

Getty Images/Global Images Ukraine. Иси Паласон

Нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон получил 7-матчевую дисквалификацию, действующую на всех внутренних турнирах Испании. Об этом сообщает издание AS.

Дисквалификация 31-летнему футболисту была выписана за то, что он назвал арбитра «негодяем» в добавленное время второго тайма матча 32-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (3:3).

7 матчей дисквалификации для Паласона состоят из трех пунктов: 2 матча за протест против решения арбитра, 4 матча за оскорбительные слова в адрес судьи, 1 матч за превышение лимита желтых карточек в этом сезоне.

Интересно, что сам игрок опровергает информацию об оскорблениях в адрес арбитра и «клянется, что не оскорблял арбитра». То же самое подтверждает весь тренерский штаб.

В сезоне 2025/26 Иси Паласон провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

По теме:
Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Звезда сборной Украины показал свою коллекцию BMW и новый тюнинг
Шахтер против клуба АПЛ. Сетка плей-офф: начинается стадия 1/2 финала ЛК
Дмитрий Вус Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Футбол | 30 апреля 2026, 18:54 4
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф

Ковентри уже там

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30 апреля 2026, 07:35 20
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Тренер заявил, что готов возглавить команду

Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 22:59
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Эксперт указал на козырь Шахтера в противостоянии с Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 12:43
Эксперт указал на козырь Шахтера в противостоянии с Кристал Пэлас
Эксперт указал на козырь Шахтера в противостоянии с Кристал Пэлас
CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде
Футбол | 30.04.2026, 03:44
CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде
CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 22
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 77
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 22
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
