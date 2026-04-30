Форварда из Ла Лиги дисквалифицировали на 7 матчей. Что он сделал?

Нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон получил 7-матчевую дисквалификацию, действующую на всех внутренних турнирах Испании. Об этом сообщает издание AS.

Дисквалификация 31-летнему футболисту была выписана за то, что он назвал арбитра «негодяем» в добавленное время второго тайма матча 32-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (3:3).

7 матчей дисквалификации для Паласона состоят из трех пунктов: 2 матча за протест против решения арбитра, 4 матча за оскорбительные слова в адрес судьи, 1 матч за превышение лимита желтых карточек в этом сезоне.

Интересно, что сам игрок опровергает информацию об оскорблениях в адрес арбитра и «клянется, что не оскорблял арбитра». То же самое подтверждает весь тренерский штаб.

В сезоне 2025/26 Иси Паласон провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.