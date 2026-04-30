Ян ОБЛАК: «Мы не думаем о том, чтобы поднять трофей»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:1):

«Это была напряжённая игра с обеих сторон. Обе команды стремились к победе, но я считаю, что мы провели хороший матч. Однако при счете 1:1 многое решится на следующей неделе в Лондоне.

Всегда чувствуешь облегчение, когда отменяют пенальти, но я надеюсь, что я бы его все равно отбил. Решение об отмене принял судья, и мы с ним согласны.

Я был близок к тому, чтобы отбить первый пенальти, но все решила сила удара. Он пробил с максимальной силой, но это уже прошлое. Нам нужно сначала сосредоточиться на выходных, а затем на Лондоне.

Мы не будем думать о предыдущем матче, в котором мы проиграли там 4:0. Я верю, что это будет другая игра, и мы сделаем все, чтобы добиться хорошего результата и выйти в финал.

Мы не думаем о поднятии трофея, сначала нам нужно поработать на поле во втором матче. «Арсенал» также хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому нам сначала нужно обойти их».

Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.