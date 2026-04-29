Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера сделал первое результативное действие в сезоне
Другие новости
29 апреля 2026, 20:17 | Обновлено 29 апреля 2026, 20:18
73
0

ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера сделал первое результативное действие в сезоне

Андрей Коробенко ассистировал за клуб «Лиепая»

ФК Шахтер. Андрей Коробенко

28-летний полузащитник Андрей Коробенко отметился результативной передачей в составе латвийского клуба «Лиепая».

Ассист Коробенко мог принести клубу победу над «Гробиней» в матче 9-го тура чемпионата Латвии, однако в концовке встречи «Лиепая», играя в меньшинстве, упустила преимущество – 1:1.

В этом сезоне Андрей провел лишь пять матчей из девяти возможных. Ассист в игре с «Гробиней» стал его первым результативным действием в сезоне.

Чемпионат Латвии. 9-й тур, 28 апреля

«Лиепая» – «Гробиня» – 1:1

Голы: Патийчукс, 35 – Пузыревскис, 76

Удаление: Силва, 51

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем