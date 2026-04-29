ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера сделал первое результативное действие в сезоне
Андрей Коробенко ассистировал за клуб «Лиепая»
28-летний полузащитник Андрей Коробенко отметился результативной передачей в составе латвийского клуба «Лиепая».
Ассист Коробенко мог принести клубу победу над «Гробиней» в матче 9-го тура чемпионата Латвии, однако в концовке встречи «Лиепая», играя в меньшинстве, упустила преимущество – 1:1.
В этом сезоне Андрей провел лишь пять матчей из девяти возможных. Ассист в игре с «Гробиней» стал его первым результативным действием в сезоне.
Чемпионат Латвии. 9-й тур, 28 апреля
«Лиепая» – «Гробиня» – 1:1
Голы: Патийчукс, 35 – Пузыревскис, 76
Удаление: Силва, 51
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
