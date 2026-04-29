  Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича
29 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 29 апреля 2026, 14:32
2449
8

Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича

Имя функционера обсуждали и вспоминали бизнесмен Тимур Миндич и бывший помощник Зеленского

29 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 29 апреля 2026, 14:32
2449
8 Comments
Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича
ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич

Во вторник, 29 апреля, были опубликованы так называемые «пленки Миндича» – в разговоре участвуют бизнесмен, совладелец компании «Студия «Квартал-95» Тимур Миндич и бывший первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Во время беседы стороны трижды вспоминали имя президента житомирского футбольного клуба «Полесье» Геннадия Буткевича – обсуждалась тема залога в размере 120 млн грн и возвращение в Украину Алексея Чернышова, экс-министра национального единства.

В одном из фрагментов обсуждается предстоящая встреча и роль Буткевича в решении вопроса залога для Чернышева, а также упоминается его пребывание в командировке. Записи датованны летом 2025 года:

Сергей Шефир: «Буткевич возвращается, и завтра я с ним поговорю, мне нужно разобраться. Не думаю, что Буткевич захочет официально участвовать. В общем, конечно, ситуация очень плохая».

Сергей Шефир: «С Буткевичем еще не разговаривал, он сегодня в 7 возвращается. Ну, в кабинете мне не комфортно. Я просто успокоился, что мне Олег говорит».

Сергей Шефир: «Завтра с Буткевичем встречусь, но до этого нужно с Лешей поговорить, что он? Слава Богу, Буткевич был в командировке и ничего им не сказал.

А то мне Леша звонил и говорит: «Сказали Буткевичу». А вчера говорит: «Ну, звучало это имя». Я говорю: «Ну, Леша, у меня пока мандата нет, я не могу».

Сообщается, что расшифровки отдельных разговоров, которые получили журналисты, официально приобщены к процессуальным документам по делу об избрании меры пресечения для более чем десяти фигурантов дела «Мидас» – о коррупции в украинской энергетике.

Николай Тытюк Источник: Украинская правда
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
И шо
+2
Ну вот. А то святее всех святых был.
Миндич начал сливать святых
+2
перспективна гілка могла бути, якби згадали ахмєтку
+1
А також Вова та Андрій)) Хто вони такі?Це не той Вова,що хоче все чоловіче населення України на війну відправити.. Який хоче довше бути...
0
справа мідас ще назвали, та підарас справа як і ви всі там, поцріоти єбані
0
А як розпиндрюється за справедливість
-1
Ну, дала людина гроші. Так їх просто нікуди покласти було. Дала потримати.
-1
никогда не поверю, что друзья президента мовой оккупанта бабло дерибанят и ни разу никто "слава Украине" не выкрикнул.
совсем уже нас в Кремле простачками считают, такое фуфло подсовывают.
-7
